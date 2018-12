HAJDUK NAPOKON KAZNIO TROJICU POKERAŠA: Nakon ovoga za njih je priča završena

Napokon se saznalo na koji način će Hajduk kazniti igrače koji su osramotili klub

Tri Hajdukovca: Stipe Vučur, Andre Fomitschow i Steliano Filip, koji su razočarali navijače ponašanjem na snimkama koje su se nedavno pojavile na društvenim mrežama, više nisu u konkurenciji za prvu momčad Majstora s mora.

Njihova sudbina zapečaćena je tako što će ih se Hajduk pokušati riješiti u nadolazećem prijelaznom roku, a ako ne uspiju bit će prebačeni u drugu momčad. Inače, Fomitschow ima ugovor do kraja sezone, a druga dvojica su vezana s Hajdukom na dulji rok, Filip do lipnja 2021. godine,a Vučur do ljeta 2020. godine.

Skandalozan prijestup

Podsjetimo, na Facebook stranici “Otac ulica, majka Torcida” procurile su fotografije nekoliko Hajdukovih igrača kako goli do pasa igraju poker, ispijaju alkohol, konzumiraju cigarete, a neki od prisutnih za stolom pritom si lijepe šnite pršuta na čelo poput bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma.

Uprava Hajduka u tom trenutku odlučila je da neće odmah izaći s kaznom za trojac, već su odlučili pričekati pauzu u HNL-u kako ne bi dodatno destabilizirali klub koji ionako muku muči s igrama na terenu. Sada je kazna stigla i vjerojatno će zadovoljiti i najvjernije navijače kluba.