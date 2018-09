HAJDUK DOČEKAO ODGOVOR IGORA TUDORA: Zvali su ga, potom su mu rekli da ga ne trebaju pa nazvali ponovno. Evo što je odlučio

Igor Tudor je donio odluku vezanu uz preuzimanje klupe splitskog prvoligaša

Igor Tudor, hrvatski nogometni stručnjak kojem je splitski Hajduk bio prvi klub u igračkoj i trenerskoj karijeri, donio je konačnu odluku – klupu kluba iz rodnog grada neće preuzeti.

Neslužbeno to doznaje Slobodna Dalmacija dodajući da predsjednik Uprave HNK Jasmin Huljaj ‘nije uspio naći zajednički jezik sa bivšim trenerom Bijelih’.

Ovakav rasplet zapravo i nije neočekivan ako se zna da je Tudor nedavno u razgovoru za SN kazao da više ne razmišlja više o Hajduku, ali da zamjera predsjedniku način na koji je sve izvedeno.

Bilo je to ovako

“Prije tjedan dana su me kontaktirali predsjednik i sportski direktor, Huljaj i Bjelanović. Rekli su mi da žele promijeniti trenera, da ovako ne ide. Ja sam im odgovorio da neću. Zašto? Zato što Hajduku nije problem trener. Kopić može imati plusova i minusa kao i svaki trener, ali Kopić je samo žrtva stručne problematike kluba. Umjesto priče o promjeni trenera, rekao sam sportskom direktoru Bjelanoviću, koji je to prenio Huljaju, da sam spreman doći u klub i donijeti nešto drugo. Donijeti ono što je klubu najpotrebnije u ovom trenutku, a to je kompletan plan, ideja i vizija razvoja sportskog sektora. Ono što je u nogometnom klubu najvažnije…”

TUDOR O SVOJOJ ŽELJI DA SE VRATI U HAJDUK I PROPASTI TE IDEJE: Evo što se točno događalo na Poljudu dok se Kopiću izmicala klupa

“Predsjedniku se svidjelo sve što sam mu rekao u našem razgovoru u četiri oka koji je trajao dva-tri sata. Predložio sam mu da dođemo ja kao trener i Mario Stanić kao šef struke da bismo zajedno kompletirali tim na jedan profesionalan način, gdje se poštuje hijerarhija, kako bismo pokušali pomoći klubu da izađe iz nezavidne situacije u kojoj se nalazi…”

“Pričali smo predsjednik i ja u nedjelju kasno navečer. Pola sata o načinu kako će on ideju prezentirati Nadzornom odboru. Apsurdno, ljudi su na odlasku iz kluba i oni odlučuju, ali u redu, takva je klupska hijerarhija. Čak je predsjednik u nekim prethodnim razgovorima spominjao mogućnost da će on, ako NO ne bude htio prihvatiti ideju, staviti svoju funkciju kao uvjet realizacije angažmana. I onda u ponedjeljak preokret. Predsjednik me zove oko tri poslijepodne da će on produžiti suradnju s aktualnim trenerom…”

Ostao dosljedan razmišljanju

Razgovor je Tudor završio naglašavajući da su klubu potrebne promjene druge vrste a ne smjena trenera jer, kako je to opisao, niti je Kopić loš trener niti su ostala devetorica u hrvatskom prvenstvu Guardiole. Ovako, zaključio je tom prilikom, ne ide na dobro.

I ostao bi pri svom stavu, a Hajduk će trenera tražiti još neko vrijeme…