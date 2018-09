GORICA RASPRODALA STADION ZA SUSRET S DINAMOM: Utakmica će se organizirano gledati i u kafićima

Velika Gorica ponovno navija za svoj klub, a karata za utakmicu s Dinamom više nema

Nakon što je nekoliko sezona bila na rubu ulaska u prvoligaško društvo, nekad od njega udaljena samo za birokratske formalnosti, Gorica je sada punopravni prvoligaš. Niz sjajnih rezultata u HNL-u, kojih je kruna svakako pobjeda nad Hajdukom, pobudio je interes navijača i karata za utakmicu s Dinamom više nema.

“Molimo sve gledatelje da na vrijeme dođu na utakmicu jer se očekuju velike gužve. Također, apeliramo na sve koji nemaju ulaznicu da ni ne dolaze na stadion, više ih se ne može kupiti”, rekao je predsjednik Gorice Nenad Črnko.

Plodovi rada

Nagrada je to za sve što je Gorica dosad napravila, čini se da ljudi na stadion ne dolaze samo zbog Dinama, već i zbog Gorice.

“I upravo zato mi je srce puno! Sanjao sam da ću biti predsjednik kluba koji će igrati pred punim stadionom, a sad mi se to i ostvaruje. Ne samo meni, svi ljubitelji nogometa u Velikoj Gorici sanjali su ovakve trenutke”, kazao je Črnko pa odmah ponudio rješenje za sve razočarane navijače, sve koji neće imati uspjeha u potrazi za ulaznicama:

“Kad smo pobijedili na Poljudu, do nas su došle informacije da se utakmica u goričkim kafićima gledala slično kao kad je Hrvatska igrala na SP-u u Rusiji. Eto, to je možda rješenje, kad je već ovako ispalo. Neka gorički kafići organiziraju gledanje utakmice za sve one koji ne uspiju ući na stadion.”

Dinamo favorit

“Naravno da je Dinamo izraziti favorit, ali mi ćemo učiniti sve da im zagorčamo život što je više moguće. Imamo svoj plan, znamo kako želimo igrati, a u subotu ćemo vidjeti hoće li taj plan i uspjeti”, kazao je trener Gorice Sergej Jakirović, veliki prijatelj Nenada Bjelice.

“Čim sam postao trener Gorice, Neno mi je poslao poruku: ‘Stari, pa mi smo sad rivali!’ Jako cijenim ono što radi u Dinamu, volim reći da, kad njega slušam kako priča o nogometu, kao da slušam sebe. Naravno, razlika je u kvaliteti igrača, ali razmišljamo vrlo slično “,otkrio je Jakirović.

Svoje viđenje stvari ponudio je i izvršni dopredsjednik kluba, čovjek koji je najodgovorniji za pojačanja o kojima sada svi pričaju.

“Doveli smo 14 igrača u ovom prijelaznom roku, zaključno s Godfreyem, igračem kakvog smo dugo tražili. Vjerujem da sad imamo igrački kadar koji se sa svima može nositi”, naglasio je Mindaugas Nikoličius, izvršni dopredsjednik kluba.