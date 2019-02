EVO GDJE JE OLMO U PRIČI O REALU I BARCI: Otac Dinamove zvijezde iskren u odgovorima koji se mnogima neće svidjeti

‘On je Španjolac iz La Masije, najbolji igrač lige, kandidat za Golden Boya’

Potez koji su mnogi protumačili kao čudan povukla je obitelj Olmo prije pet godina kada je Danija odvela iz Barcelonine La Masije i dovela u redove zagrebačkog Dinama. Potez koji će se danas pokazati kao izvrstan objasnio je u razgovoru za Sportske novosti otac zvijezde hrvatskog prvaka.

“Sretni smo zbog te odluke, naravno da nije bilo lako otići iz Barcelone. Ja sam u to vrijeme bio trener, imao sam posao, a čak ni puno ljudi iz nogometa nije razumjelo što činimo. Ali, to je bila samo sportska odluka, nije bilo zbog novca. Da je do novca, otišli bismo u Englesku, nekoliko klubova je odande tražilo Danija.”

Ljubav nema cijenu

“U tom trenutku imao sam poziv predsjednika Dinama. Došao sam u Zagreb, vidio sam klub, uvjete, projekt oko Danija. Bitan mi je bio projekt. Dinamo je bio drugi klub u Europi po prodaji igrača, imao je projekt, a nijedna druga ponuda nije jamčila baš ništa oko Danijeve mogućnosti. Ovdje su igrali su Modrić, Kovačić, Mandžukić… prije toga Boban, Šuker, najbolji hrvatski i veliki svjetski igrači i to je klub. Htio sam da ovdje nogometno napreduje, da se razvija i razmišljao sam tada, ako bude u Dinamu do 22., 23. godine, tada sam pogriješio u odluci. Sad smo ovdje sretni, Danija vole u klubu, suigrači, navijači, vole ga ljudi u gradu i to se ne može kupiti, to jednostavno nema cijenu”, objašnjava Miguel Olmo podsjećajući na još jednu stvar:

“Ovdje je Dani dobio mogućnost da odmah trenira s prvom momčadi, da se dobro razvija. Ne znam što će biti u budućnosti, ali sad se pokazuje da je ta odluka bila dobra. Gledajte, jedino je Dani iz generacije 1998. trenutačno u U-21 reprezentaciji, bio je i jedini španjolski igrač u konkurenciji za nagradu Golden Boy.”

Messi i ostali

Nabrajajući koliko igrača iz La Masija nije uspjelo pronaći mjesto u Barceloni od odlaska Josepa Guardiole s mjesta trenera i nazivajući dolazak u Dinamo Danijevom najboljom odlukom u životu, Miguel Olmo kazuje i ovo:

“Barcelona je velik klub, jedan od najvećih na svijetu, ali znate kako se tamo razvijaju ofenzivni igrači? S loptom u posjedu 80 posto vremena. I onda je daš Messiju da on riješi, ha-ha. Za mene postoje dvije grupe igrača na svijetu. Prva su svi igrači, a druga je Messi! No, da se vratim na temu. Dinamo kad igra u Europi, igra i defenzivno, nije stalno u posjedu lopte, igrač uči i taj segment igre. A kad znaš igrati u oba smjera, onda možeš igrati svuda. Pa i u Barceloni. Ali i u Realu, Juventusu, Cityju, Borussiji Dortmund, Milanu… Nigdje ne piše da nogometni put mora od prvog do zadnjeg dana biti u Barceloni.”

Postoji interes velikana

Potom je otac Dinamove zvijezde potvrdio i ono o čemu se dugo već govori.

“Ako me pitate jesmo li pričali s tim klubovima, reći ću vam, da, naš španjolski menadžer Junma Lopez sastao se s ljudima iz Reala i Barcelone. Ali to ništa ne mora značiti, postoje i drukčije mogućnosti i putevi.”

Iako vjeruje da mu sin ima kvalitetu za nastup u najjačim klubovima svijeta ističe Miguel Olmo sljedeće:

“Vjerujem da može. Ali treba dobro odvagati i odlučiti, otići u najveće klubove ili u klubove koji su u vrhu u svojim ligama, drugi, treći, četvrti, ali nisu, recimo, Real ili Barcelona. Želimo ono što smo dobili i u Dinamu – projekt. Da ide u klub koji ga želi i koji će vjerovati u Danija, u kojemu će istovremeno i dalje napredovati. Jer, ovo nije najviša razina njegove igre, on može biti još bolji. Nemam kristalnu kuglu da znam što će biti, ali kažem, ima više mogućnosti. Uostalom, pogledajte kako su do najvećih klubova dolazili Modrić, Mandžukić, Kovačić… Nisu išli direktno, već korak po korak. Sad nije bitno ići u klub u koji bi htio ili koji voliš, u grad koji ti se sviđa, već u klub koji ti nudi najbolje u nogometnom smislu.”

Vrijeme za rastanak

Da se bliži Danijev rastanak sa Dinamom sve je jasnije. Kao i to da bi mogao otići za rekordan iznos.

“Za Danija i Dinamo je ovoga ljeta idealan trenutak za odlazak! I za Dinamo i za Danija. Klub će sigurno imati ponude za njega, on treba napraviti novi iskorak i igrati u jednoj od pet najjačih liga u svijetu. Sad, u kojem klubu, vidjet ćemo.”

“Ne znam koliko će biti transfer, to je i Dinamova odluka. Iskreno, kad su prije godinu dana pričali o 20, 25 milijuna eura, mislio sam da je netko lud. Za mene nije pošteno kad za nekog prosječnog igrača netko plati 15 milijuna eura, ali nakon što je PSG kupio Neymara, otišle su cijene u nebo. Kad bi na ovoj razini Dani igrao u nekoj od liga Petice, sigurno bi koštao koliko se priča, iz HNL-a, ne znam… Opet, on je Španjolac iz La Masije, najbolji igrač lige, kandidat za Golden Boya, tko zna…”