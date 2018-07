DINAMOVI IGRAČI RAZOČARANI UTAKMICOM PROTIV RUDEŠA: ‘U Dinamu se gledaju samo pobjede, idemo ovo zaboraviti’

Razočarani Dinamovi nogometaši remi s Rudešom vide kao poraz i žele ga što prije zaboraviti

Dinamo je u nove sezonu HNL-a krenuo s remijem 1:1 protiv Rudeša i sigurno je nisu zadovoljni takvim rezultatom, ali bilo bi i gore da Dino Perić nije u 93. minuti izveo pravu malu majstoriju pred golom Rudeša i donio Dinamu prvi bod u novoj sezoni.

Ništa nije spašeno

“Nisam ja ništa spasio, u Dinamu se gledaju samo pobjede. Utakmica? Kako smo ušli u utakmicu, tako nam se i vratilo. Nisam pametan, tužan sam. Vidjelo se da smo podcijenili Rudeš, rezultat je to i pokazao. Gol? Ma kao da je to bitno, koga briga za to. Moramo se okrenuti novim utakmicama, dići glave i biti pravi. A sve će biti dobro samo ako nakon ovakve utakmice izvučemo pouke. Vjerujem da i hoćemo”, rekao je Dino Perić, strijelac izjednačujućeg pogotka.

Autogol u debiju

“Ma dobro, ne znam jel to sada uopće bitno, pričati o tome nakon ovakvog rezultata. Ne znam što bi uopće rekao, trebamo skupiti glave, okrenuti se novoj utakmici protiv Hapoel Beer Sheve i ići prema tom putu, ne pričati o ovome što smo danas pokazali, poručio je Ivan Fiolić.

“Na kraju nas ni lopta nije htjela nagraditi. Kako smo ušli u zagrijavanje, kako ušli u utakmicu i postavili otpočetka, tako je sve i završilo. Nismo imali pravi gard, nismo se postavili na način na koji moramo u domaćim utakmicama”, dodao je Fiolić.