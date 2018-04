DINAMOVAC O PROŽIVLJENOM HORORU: ‘Srušio sam se, možda i kratko bio u nesvijesti. Ademi mi je počeo izvlačiti jezik’

Nogometaši Dinama stigli su u nedjelju rezultatski uvjerljivom pobjedom do nova tri boda

Vodeća momčad hrvatskog nogometnom prvenstva nije se previše napatila na gostovanju u Puli u nedjelju. Rezultatski uvjerljiva 4-0 pobjeda protiv momčadi Istre na njihov je konto stavila nova tri boda, međutim, dramatična situacija dogodila se tijekom zagrijavanja.

Branič zagrebačke momčadi Borna Sosa srušio se na travnjak nakon što ga je tijekom zagrijavanja loptom u grkljan pogodio Amir Rrahmani. Usmjeren je u bolnicu, ali tek nakon drame na travnjaku.

Čudna situacija

“Stvarno je bila čudna situacija. To mi se nikada nije dogodilo, baš nikada u karijeri nisam dobio tako neugodan udarac loptom”, kazao je Sosa za nogometni portal Goal i pobliže objasnio što se uistinu dogodilo:



“Izašli smo na zagrijavanje, kao uvijek prvo se lagano dodavali, sve radili u laganom trku, ma praktički smo hodali. I onda me Rrahmani nespretno pogodio loptom, nisam bio svjestan što mi se događa. Ostao sam bez zraka, nekako uspio doći do Ademija i – srušio se pored njega. Rrahmani je bio tek nekoliko metara po dijagonali udaljen od mene. Uopće nisam bio spreman na to, bio sam potpuno opušten, a njegova je lopta bila baš onako čvrsta, dobro me pogodila. Kažem, nisam mogao ni disati, možda čak bio kratko u nesvijesti, pa mi je Ademi počeo izvlačiti jezik.”

Kao Darth Vader

Priznao je Sosa da se uplašio i da je to sve skupa ružno izgledalo. Srećom, u bolnici su potvrdili da je sve u redu.

“Ali, mene je i dalje mučilo to disanje, valjda sam sljedeća dva sata disao kao Darth Vader. To je obrambeni mehanizam koji se pojavi dok ste u toj nekakvoj fazi šoka. Srećom, sve je završilo na najbolji mogući način, sada je sve u redu i spreman sam za treninge. No, baš nikada otkada se bavim nogometom nisam dobio takav udarac. Niti sam ikada zbog tako bizarnog razloga morao preskočiti utakmicu”, zaključio je Sosa.