DINAMOV VRATAR OTKRIO ŠTO GA MUČI NAKON POVRATKA MEĐU VRATNICE: ‘Ma to mi je najviše žao, zato sam i poludio!’

Dominik Livaković vratio se na teren nakon tri mjeseca i preuzeo mjesto među vratnicama od Danijela Zagorca

U prvom susretu 3. kola Prve HNL-a u Zagrebu su nogometaši Dinama pobijedili Slaven Belupo s 2-1 (2-0). Dinamo je uvjerljivo došao do pobjede zahvaljujući dva gola u prvom poluvremenu, a koprivnička momčad je tek na samom kraju utakmice došla do počasnog gola.

Najbolji osjećaj na svijetu

“Hvala Bogu, vratio sam se pobjedom. Nisam branio gotovo tri mjeseca, već sam zaboravio kakav je to osjećaj. I kakav je? Ma najbolji na svijetu! Odigrali smo jako dobru utakmicu sve do kraja, ipak nam se ne smije događati onakav pad u završnici susreta. Moramo ju držati do kraja utakmice, sada smo primili gol u 90. minuti, a onda se u tri-četiri minute nadoknade uvijek može nešto dogoditi”, rekao je Dominik Livaković, pa nastavio:

“Slaven Belupo je ozbiljna momčad, pa oni su se i u prva dva prvenstvena dvoboja sezone vraćali nakon rezultatskog hendikepa. Bili smo svjesni toga, znali da moramo biti pravi kako bi utakmicu mirno priveli kraju. Ipak, uzeli smo ta tri boda, a to je najvažnije. Sada idemo dalje, korak po korak. Slijedi Astana, pa se onda opet okrećemo prvenstvu.”

Nije sačuvao mrežu

“Ma to mi je najviše žao, zato sam i poludio. To su zadnje minute utakmice, tu moramo biti koncentriraniji. A neću ni pričati koliko to može biti opasno na višem nivou, pa i europskim utakmicama koje nam slijede. Ali opet, nisam ja bitan, nije bitno primam li ja golove, uvijek je najvažnija momčad.”, zaključio je Livaković.

“Možemo ovo nazvati odrađivanjem posla, brzo smo zabili gol-dva, riješili utakmicu. Prvo poluvrijeme smo bili na visini, u drugom se ipak malo previše opustili. Dobro je završilo, ali ne smijemo tako primati golove u završnici. Srećom, do kraja nije bilo panike, oni su nam iz jedne prilike zabili jedan gol”, rekao je Dino Perić, pa prokomentirao situaciju oko spornog kaznenog udarca:

“Ma ne može to biti penal. Što onda stoperi više ne smiju ni disati pored napadača u kaznenom prostoru?! Bilo je povlačenja s obje strane, ja sam njega, on je mene, ali ako je napadač Slaven Belupa pao zbog mog potezanja onda stvarno… To nije penal.”