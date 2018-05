DINAMOV TRENER PROKOMENTIRAO BOD IZ KOPRIVNICE: Jurčević priznao čime je razočaran, a osvrnuo se i na novopridošlog junaka

‘Htjeli smo ranije osigurati naslov prvaka’

Nogometaši Dinama uzeli su bod u Koprivnici protiv Slaven Belupa koji je dvaput vodio i dvaput bivao rezultatski stizan u petak. Za vodeću momčad Prve HNL debitirao je golom Mario Budimir zabivši za 1-1, a bod maksimirskom klubu donio je gol Filipa Benkovića u 87. minuti ogleda.

Viđeno je prokomentirao trener Dinamove momčadi Nikola Jurčević:

Budimir opravdao očekivanja

“Rekao bih da je ovo bila očekivano teška utakmica protiv nezgodnog protivnika. I protiv Hajduka su odigrali dobru utakmicu. Tražili smo tri boda koja bi nas dovela na korak do titule, zato smo razočarani rezultatom. Čestitam domaćinu na borbi i zasluženom bodu. I dalje smo na poziciji koju želimo zadržati, matematički nam trebaju četiri boda. Vjerujem da ćemo pobijediti Lokomotivu idući tjedan, to je jako bitna utakmica za nas. Ostaje jedan žal, htjeli smo malo ranije osigurati naslov prvaka, ali to ne mijenja naše ciljeve i želje. Siguran sam da ćemo u tome uspjeti.”

“Bili smo prenervozni, gubili previše lopti i omogućili Slaven Belupu da ima kontranapade. Neka nervoza i grč u pas igri, pa i brzopletost, koštali su nas na kraju toga da nismo uspjeli doći do onoga što smo htjeli. Budimir je imao prvu utakmicu i u debiju je igrao onako kako smo očekivali. On je centarfor koji daje dubinu, jak je u skoku i bio je opasan. Opravdao je očekivanja”, kazao je maksimirski strateg.