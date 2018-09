DINAMOV TRENER PRED DERBI PROTIV RIJEKE OSTAO TAJANSTVEN: Bjelica sprema iznenađenje Keku

Prvenstvo dobro napreduje, Dinamo je vodeći, čekamo uvijek zanimljive utakmice Kupa, a saznali smo danas i protivnike u grupi Europa lige. Vjerujemo u puno lijepih rezultata i sigurni smo da će ovo biti čest prizor na utakmicama Dinama u ovoj polusezoni, a i na proljeće! Laku noć… 😉😍💪🏻👏🏻⚽️🤗💙 📸 @zagreb.from.above #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football

