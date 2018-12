DINAMOV TRENER OTKRIO KARTE ZA NASTAVAK SEZONE: Bjelica ima velike snove, a svjestan je da bi mogao ostati bez nositelja igre

‘Šlag na napravljeno u prvom dijelu sezone je pobjeda protiv Hajduka u zadnjem kolu’

Dinamovi nogometaši uživaju u aktualnoj sezoni, zimski predah dočekali su na prvom mjestu ljestvice klubova koji se natječe u hrvatskom prvenstvu, ali i sa saznanjem da će nakon njega, po prvi put nakon gotovo pola stoljeća, klub igrati europsku utakmicu. Velike zasluge za to mogu se pripisati na račun trenera hrvatskog prvaka Nenada Bjelice koji je za Večernji list podvukao crtu na dosad napravljeno.

Pobjeda za ugodne praznike

Na upit da prokomentirao napravljeno, odnosno proljeće u Europi, prednost u domaćem prvenstvu i osigurano polufinale Kupa, Bjelica je kazao:

“Dodao bih da je još i kao šlag pobjeda u zadnjem kolu nad Hajdukom, lijepo je s takvom pobjedom otići na odmor, pogotovu jer je riječ o velikom našem rivalu, to nam daje mir i s optimizmom možemo gledati na proljeće. Jednako tako važno nam je na kraju prošle sezone bilo pobijediti u finalu Kupa, s tom pobjedom nad Hajdukom imali smo mi za stvaranje momčadi. Uz sve što smo ostvarili ove godine, ta nam pobjeda sad daje ugodne božićne i novogodišnje praznike.”

Sve bi ponovio

Godina je za Bjelicu bila naporna, no njegov odgovor na upit bi li ju ponovio odagnao je sve sumnje po pitanju njegova zadovoljstva.

“Apsolutno! Sportski je bila izuzetno uspješna iako su mi u Lechu presudila dva tjedna. Dva tjedna prije otkaza bili smo prvi, na kraju sam ispao žrtva svojih dobrih rezultata i nakon tri poraza dobio sam otkaz. Ali, za mene je i rad tamo bio uspješan. A sve ovo poslije u Dinamu je bilo odlično. Od preuzimanja momčadi, osvajanja Kupa u kojem sam imao neki svoj udio i sve ovo što je došlo poslije je bilo sjajno i ispunjava me ponosom. I što se mene tiče, može se ponoviti u 2019. godini.”

“Teško je reći da sam očekivao da će biti sve baš ovako idealno. No, vjerovao sam da možemo biti uspješni i znao sam da je jedini način da budemo uspješni – stvoriti momčad. To smo uspjeli, 25, 26 igrača je stalno bilo u rotaciji. Nema drugog načina. Znate, kad odigrate utakmicu s Fenerbahçeom, u četvrtak se potrošite fizički i emocionalno, a za tri dana igrate prvenstvo protiv možda nekog neatraktivnog suparnika, pred 1500 ljudi. No, imali smo širinu kadra i svi su dečki sjajno odgovorili na ono što smo tražili. Zbog dobrih rezultata u Europi nisu patili ni prvenstvo ni Kup.”

‘U svemu se možemo poboljšati’

Bjelica poručuje da će zimski prekid iskoristiti za osnaživanje momčadi, a to je jasna prijetnja svim suparnicima u domaćem prvenstvu. Kaže da će raditi…

“Na svim segmentima igre jer se u svemu možemo poboljšati. Držim da smo u igri kad nismo u posjedu lopte bili vrlo kvalitetni, jako smo malo golova primili i u Europi i u prvenstvu, cijela momčad je pokazala defenzivnu stabilnost, cijela je ekipa branila. Sigurno su moguća poboljšanja kad smo u posjedu lopte. Za to nam treba vremena. Kod defenzive je dovoljno igračima reći što od njih očekujete i natjerate ih da budu odgovorni. To smo napravili, ali za ofenzivu su potrebni automatizmi koje moraš trenirati, raditi na njima, a mi za to nismo imali vremena. Dobili su igrači neke zadatke, upute o tome što želimo i ispunjavali su to, ali fali tu još dosta rada. ”

Ovo je cilj

“Ostvarili smo cilj jeseni, a sad na proljeće je jasno da je cilj osvojiti prvenstvo i Kup. A u Europi dogurati što dalje, ne želim reći još jedno ili dva kola, probat ćemo otići što dalje. Izvukli smo Viktoriju Plzen, rekao sam da su oni blagi favoriti, da njihov trener radi odličan posao i treba mu zapljeskati, a ja se nadam da će oni nama zapljeskati za prolaz.”

Dodao je Bjelica da iz kluba nije dobio nikakve naznake da bi u siječanjskom prijelaznom roku mogao ostati bez nekog od igrača, ali i da je ‘prodaja neminovnost svih hrvatskih klubova, prodamo li nekoga, bit ćemo spremni i reagirati, dovesti kvalitetnog igrača za tu poziciju’.