DINAMOV TRENER NAJAVIO DERBI: Bjelica otkrio očekivanja od gostovanja na Rujevici i najavio nagradno putovanje za svoje igrače

Nakon dva uzastopna derbija pred Dinamovim nogometašima novi je teški ispit

Konferenciju za medije pred ogled na Rujevici protiv Rijeke u sklopu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva održao je Dinamov trener Nenad Bjelica. Susret se igra u subotu s početkom u 15 sati.

“Ovo nam je već treći derbi, igrali smo protiv Osijeka, Lokomotive i sad Rijeke. To su momčadi koje su u vrhu hrvatskoga nogometa, poslije toga dolazi Gorica koja će opet biti derbi utakmica. Međutim, već smo navikli igrati derbije. Momčad je u vrlo dobrom stanju, svi su zdravi, dobro smo trenirali i nadamo se jakom Dinamu i pobjedi”, kazao je Bjelica otkrivši da u Rijeku putuje 18 igrača.

Nagradno putovanje

Mnogo više njih uskoro će u – Istanbul.

“Tamo će cijela momčad. Vodimo 28 igrača među kojima i Lovru Majera, koji se od ponedjeljka pridružuje momčadi i treninzima. Svi ćemo na put u Istanbul kao nagrada za ono što su postigli ne samo u Europi nego i u hrvatskom prvenstvu.”

Bjelica je i usporedio mogućnosti Rijeke pod bivšim trenerom Matjažeom Kekom i aktualnim strategom te momčadi Igorom Bišćanom.

“Kolega Kek je ostvario povijesne rezultate s Rijekom i uopće ne trebamo napominjati kolika je njegova uloga u ovome što je Rijeka danas. Nakon određenog razdoblja dođe do zamora s obiju strana, u zadnje vrijeme momčad možda nije bila najbolja pod Kekom, ali ima jasne konture i prepoznatljiv stil igre. Bišćan je možda popravio malo atmosferu, osvježio momčad s drukčijim načinom rada, drukčijim pristupom. Uvijek promjena trenera donosi osvježenje. Igraju u sličnom sustavu kao prije, možda na poziciji zadnjih veznih imaju malo ofenzivnije i ‘igrački’ bolje pojedince, ali sve je to slično kao i pod Kekovim vodstvom. S poboljšanjem atmosfere dolazi do boljih rezultata i sad Rijeka izgleda onako kako svi i očekuju da izgleda.”

Lijepe riječi o Rijeci

Dodatno je potom Dinamov trener nahvalio sljedećeg suparnika.

“Rijeka je, rekao bih, poslije Dinama najkvalitetnija momčad, a isto tako kao i mi, klub koji je zadnjih nekoliko godina na ili u vrhu hrvatskoga nogometa. Očekivanja su sigurno i s njihove i s naše strane velika. Znam ljude u Rijeci, imao sam privilegij godinu dana raditi u Speziji, kubu koji je u kooperaciji s Rijekom. Poznajem Juričića, Mancea, Miškovića, s njima sam radio, Rijeka je vrlo zdrav klub, tamo su zdravi ljudi s kojima imam prijateljski odnos. Želim im sve najbolje i u budućnosti. Naravno, naš cilj su tri boda, kao i njima, tako ćemo se postaviti i ući u utakmicu i nadam se – pobijediti. To su moji osobni sportski prijatelji, veselim se što ćemo se vidjeti.”

Zadovoljan atmosferom i stanjem igrača

Kaže Bjelica i da su na raspolaganju svi osim Majera i da će vidjeti kakvo je stanje s Rrahmanijem te poručuje:

“Iskreno sam se pozitivno iznenadio stanjem igrača po povratku iz reprezentacija. Ova dva dana izvrsno su trenirali, kao da su imali veliku želju vidjeti se s kolegama koji su ostali ovdje. I inače je sjajna atmosfera, jer to su sve sjajni karakteri. Nekad imate osjećaj da se iz reprezentacija vrate umorni, ali sad nije taj slučaj. Jako su dobro radili ova dva dana. Prije smo pobjeđivali u utakmicama koje bi nam došle poslije reprezentativne pauze, nadam se da će tako biti i sutra.”