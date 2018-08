DINAMOV TRENER NAJAVIO ČISTKU U SVLAČIONICI: ‘Dolazaka neće biti, ali odlazaka može biti do kraja prijelaznog roka’

Dinamo u utorak igra utakmicu za ulazak u grupe Lige prvaka

Pred nogometašima Dinama jedna je od važnijih utakmica sezone, ona u utorak protiv švicarskog prvaka Young Boysa. Ulog je velik, dobar rezultat najjačoj hrvatskoj momčadi donosi skupine Lige prvaka.

U ‘pripremi’ za taj ogled, u susretu 5. kola nacionalnog prvenstva sastav Nenada Bjelice svladao je Lokomotivu i to u sastavu koji je u odnosu na početnu postavu koja je istrčala u Bernu (1-1 u prvoj utakmici protiv Young Boysa) ponudila desetoricu novih igrača. Samo je vratar Danijel Zagorac zadržao svoje mjesto na golu, no i on samo stoga što se na posljednjem treningu ozlijedio Dominik Livaković. Dominirao je Dinamo i u takvom sastavu, a sve je prokomentirao Bjelica.

Bjelica vjeruje svojim igračima

“Bezbolno s deset novih igrača. Nažalost nismo mogli dati šansu Livakoviću koji se jučer ozlijedio na treningu, pa je pet branio Zagorac. Ali, ovi dečki koji su igrali opravdali su moje povjerenje i odigrali dobru utakmicu. Nažalost, malo neefikasnu, jer smo zaslužili pobjedu s većim brojem golova. 1-0 protiv momčadi koja dugo nije izgubila, koja je u zadnje dvije međusobne utakmice protiv Dinama visoko pobijedila, danas nisu stvorili prigodu. Dali smo šansu novim igračima, neke igrače smo odmorili, sve je pozitivno”, prenose službene internetske stranice maksimirskog kluba riječi trener momčadi.

DINAMO – LOKOMOTIVA 1-0: Hrvatski prvak s deset novih igrača do nova tri boda i vrha ljestvice

Što se Livakovića tiče u pitanju je ozljeda palca. Otekao mu je, ništa nije slomljeno i vidjet će se hoće li biti spreman za utorak i Young Boyse koji su sa 5-2 svladali Neuchatel Xamax u subotu. Inače, švicarskom prvaku vraća se i glavni napadač Assale.

“Imaju oni četiri vrhunska napadača, ne samo Assalea, ali ja vjerujem u svoju momčad”, poručuje Bjelica koji ovako najavljuje taj susret:

Bit će odlazaka

“Jako sam sretan i ponosan što smo napravili nešto pozitivno i napunili stadion. Ljudi su prepoznali pozitivnu energiju, nadam se da ćemo im se odužiti našom borbom i zalaganjem te proći u Ligu prvaka. Priprema je kao i uvijek pred svaku utakmicu, samo što ćemo u ponedjeljak ići u karantenu da dečki dobiju mir, pred velikim su pritiskom.”

Dodao je i dvije rečenice o prijelaznom roku. Bit će odlazaka.

“Još nije odlučeno, ima nas dosta, 29-30 igrača. Dolazaka neće biti, ali odlazaka može biti do kraja prijelaznog roka.”