DINAMOV PREDSJEDNIK NAJAVIO STADION: Ovdje su detalji o ideji gdje bi bio i kad bi mogao biti završen

Dinamov predsjednik Mirko Barišić govorio je za HNTV o napravljenom kroz sezonu, ali i najavio buduće radnje u videu objavljenom na kanalu kluba na YouTubeu.

“Atmosfera je u momčadi jako bitna. Moram priznati da ne pamtim baš kada je bila ovakva atmosfera, svi igraju i svi su manje-više zadovoljni, mladi i stari igrači. Stvaraju atmosferu koja je preduvjet da imate momčad. Vrhunski igrači bez atmosfere su veliki hendikep i zato mi ta atmosfera daje pravo da vjerujem u to da nam može donijeti nešto što nismo ni očekivali”, govorio je Barišić nakon čega se okrenuo uspjehu kluba čekanom gotovo pola stoljeća.

‘Nisam očekivao toliko zadovoljstva’

Dinamo je preživio prvi dio sezone u Europi, a Barišić kaže:

“Trebalo je 49 godina da se vratimo u Europu. Nisam očekivao toliko zadovoljstva zbog plasmana Dinama u iduću fazu Europa lige. Kroz medije se puno pridaje toj činjenici da smo u Europi i stvarno me raduje što se tolika pozornost daje tom našem uspjehu. Popraćeno je sve jako pozitivno i zadovoljan sam. Neću reći do kuda ćemo ići, ali bit ću zadovoljan ako odemo što dalje.”

Velike zasluge za to ima i trener momčadi Nenad Bjelica čiji rad Barišić ovako komentira:

“Bilo bi nekorektno, iz razloga što sam tu 19 godina u kontinuitetu, da govorim da su svi prije bili loši. Radili su svi dobro svoj posao, imali smo sva imena koja zaslužuju respekt. Bjelica je i puno ranije bio naša želja, iako se nije moglo realizirati. Svojim rezultatima pokazao je tko je i što je. Nemam što nadodati. Sigurno je pogodak. Jedan je od trenera koje ćemo pamtiti, i moći ćemo reći da je jedno osvježenje. Ne bih htio da se ovo shvati kao da svi ostali treneri ništa ne vrijede. Svi su časno radili svoj posao.”

Stadion dugujemo navijačima

Tema koja sve zanima je najavljeni stadion koji hrvatski prvak najavljuje ne više tako sramežljivo.

“Stadion je rak-rana Dinama. Moram nešto reći, do trenutka dok Dinamo nije rekao da će sam financirati stadion, nisu postojale nikakve šanse da se izgradi. Nikakve. A mi smo se odlučili na to zato što to dugujemo našim navijačima, svekolikim prijateljima Dinama. Dinamo je mislim jedini klub u Ligi prvaka i Europskoj ligi koji nema na stadionu niti jedno natkriveno mjesto. I to je sramota.”

“Stadion ne možemo graditi bez suradnje s Gradom, a tu su napravljeni prvi kontakti vrlo uspješno, a postoje dvije solucije. Jedna je da nam Grad do konca veljače ponudi novu lokaciju i da se selimo iz Maksimira, a druga je da ostanemo u Maksimiru, da ga renoviramo i napravimo pravi europski stadion. Činjenica je da gotovo sto posto navijača želi da ostanemo na ovom kultnom stadionu u Maksimiru.”

Plan renovacije Maksimira

Stadion bi se gradio u fazama kroz tri do četiri godine, nastavlja Barišić i objašnjava:

“Prvo bi se natkrila zapadna tribina i uredio Zapad dolje, onda bi se išlo na sjevernu tribinu, spustio bi se zid, a istočna tribina bi se isto natkrila. Pitanje je struke bi li ona rušila ili postoji mogućnost da se i bez rušenja riješi problem vibracija i statike. Za nas je to veliki napor, ali odlučno idemo u to. Ne znam tko nas može spriječiti. Ako plaćate svojim novcima mislim da nije korektno da nam itko radi probleme.”