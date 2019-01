DINAMOV NOVI MEGATRANSFER! Nakon dolaska Andrića još jedan hit-igrač prvenstva potpisuje za hrvatske prvake

Znači li ovo i da se Dinamo sprema na život poslije Danija Olma tek treba vidjeti

Nakon što je Komnen Andrić potpisao vjernost hrvatskom prvaku Dinamu preselivši svoje stvari iz svlačionice zaprešićkog Intera, lideru ljestvice pojačanom vodećim strijelcem hrvatskog prvenstva u Maksimiru će se priključiti i 22-godišnji veznjak Gorice Iyayi Atiemwen.

Da je Atiemwen pred potpisom ugovora za branitelja naslova tvrdi 24sata.hr dodajući da bi transfer trebao iznositi dva milijuna eura. Hoće li nigerijski veznjak odmah u siječnju put Maksimira ili tek na ljeto nije precizirano.

‘Najbolji igrač lige’

“Gledajte, Atiemwen je daleko najbolji igrač lige. To ne govorim kako bih sad pričao bajke o svom igraču nego doista tako mislim. A možete samo zamisliti kako bi izgledao uz još bolje suigrače. Da, iz Dinama su me nekoliko puta pitali za mišljenje o njemu, ali on je i dalje tu, trenira s nama. Za mene bi kao za trenera bila najbolja opcija kad bi on potpisao za Dinamo, a onda ostao s nama do kraja sezone”, citira se trener Gorice Sergej Jakirović i dodaje:

“Atiemwen bi bio savršeno pojačanje za Dinamo, a u Dinamovu sustavu 4-1-4-1 može funkcionirati na svim prednjim pozicijama: na oba krila, biti napadač, a u posljednjem jesenskom kolu vrhunski je igrao i zadnjeg veznog.”

Olmo prema izlazu?

Znači li ovo i da se Dinamo sprema na život poslije Danija Olma tek treba vidjeti, no pokuca li netko na vrata maksimirskog kluba sa 15-20 milijuna eura teškim inzistiranjima dogodit će se upravo to. I tu bi se strijelac sedam golova i četverostruki asistent mogao pokazati kao jedno od rješenja za muke trenera Nenada Bjelice.