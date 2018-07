DINAMO-RUDEŠ 1-1: Senzacionalni Rudeš nije izdržao do kraja, Dinamo kasnim golom ipak do boda

Nogometaši Rudeša priredili su iznenađenje na otvaranju nove sezone Prve HNL

Rudeš su minute dijelile od senzacije i velike pobjede, no ‘modri’ su izvukli bod golom Dine Perića u četvrtoj minuti nadoknade. Gosti su poveli u 28. minuti nakon što je Iranac Sadegh Moharrami zatresao vlastitu mrežu.

Velika pobjeda

Dinamo je prije tri dana otvorio europsku sezonu uvjerljivom pobjedom protiv Hapoel Beer Sheve 5-0 u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Međutim, Nenad Bjelica je protiv Rudeša na teren poslao potpuno novu momčad sa čak 11 novih igrača. Njegov pokus pokazao se pogrešnim jer je Rudeš do posljednjih trenutaka imao tri boda u džepu.

Hrabri Rudeš

Gosti su hrabro otvorili utakmicu i u prvih 20 minuta imali su dvije lijepe prilike, no Petrović i Klepač su bili neprecizni. Rudeš je u 28. minutu potpuno zasluženo došao u vodsto. S desne strane ubacio je Tomislav Mrkonjić, Moharrami je pokušao blokirati, ali nespretno je poslao loptu u vlastitu mrežu. U nastavku susreta Dinamo je dominiralo, ali sve do same završnice nije uspio probiti gostujuću obranu.

Blizu pogotka

Najbliže golu ‘modri’ su bili u 54. minuti kada su nakon ubačaja iz kornera pogodili okvir gola. Lešković je pucao, a Fiolić skrenuo loptu u vratnicu. Rudeš je sve dvojbe oko pitanja pobjednika mogao riješiti u 86. minuti kada je Klepač na jednu povratnu loptu sa desetak metara pucao preko gola. Kazna je stigla u četvrtoj minuti sudačke nadoknade kada je Fiolić sjajno prošao po desnoj strani, sjurio se u kazneni prostor i asistirao Periću koji petom šalje loptu u mrežu za 1-1.

U subotu se sastaju Lokomotiva – Inter i Rijeka – Gorica, dok su nedjelju još dvije utakmice, a igrat će Istra 1961 – Slaven Belupo, te Osijek – Hajduk.

DINAMO – RUDEŠ 1-1

DINAMO: Šemper – Moharrami, Lešković, Perić, Lecjaks – Šunjić – Šitum, Majer, Knežević, Fiolić – Hodžić

RUDEŠ: Picak – Boršić, Pantalon, Oluić, M. L. Vojković – Jukić, Kalik – Mišković, Mrkonjić, Klepač – Petrović

97′ KRAJ UTAKMICE

95′ Opet je zabio Dinamo, ali ovaj puta iz zaleđa. Gol neće biti priznat.

93′ GOOOOOOOOOOOOOL! Strijelac je Dino Perić.

91′ Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

90′ Ubačaj Dinama odlazi u bunar, Rudeš je na korak do pobjede.

86′ Perić je profesionalnim prekršajem spriječio kontru Rudeša, Dinamo izgleda bezidejno.

82′ Dinamo pokušava centaršutevima, ali Rudeš to čisti bez većih problema.

78′ Fiolić je sjajno podvalio za Olma, ipak nema pogotka, nitko nije prihvatio loptu u petercu Rudeša.

75′ Prva promjena kod Rudeša, izlazi Frane Vojković, a ulazi Matej Jukić.

72′ Ušao je Dani Olmo umjesto Lovre Majera.

71′ Žuti karton za Fiolića.

68′ Menalo je ušao u kazneni prostor i izmiješao igrače Rudeša, lopta ipak nije pronašla put do mreže.

65′ Sjajno se ubacio Fiolić iza obrane Rudeša i centrirao u sredinu, ali nije pronašao igrača.

63′ Mijenja Dinamo, ulazi Mario Gavranović, a izlazi Bojan Knežević.

60′ Pucao je Fiolić – opet ništa.

57′ Ubačaj Majera prebacio je Knežević ali Menalo nije uspio zahvatiti loptu pred vratima Rudeša.

55′ Velika prilika za Dinamo! Glavom je pucao Lešković, izvukao se Fiolić i pokušao skrenuti loptu, a ona se odbila na gredu i nema pogotka!

53′ Pokušao je Borna Petrović, loptu je lako uhvatio Šemper.

51′ Bjelica je na zagrijavanje podigao Marija Gavranovića i Antonija Marina, očekuju se nove promjene.

48′ Nakon odbijene lopte na rubu kaznenog prostora pored gola je pucao Fiolić.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Poluvrijeme

43′ Pokušao je Majer iz daljine, lopta odlazi pored gola.

41′ Dinamo pokušava nametnuti tempo, ali još nisu uspjeli u tome.

39′ Ušao je Luka Menalo umjesto Marija Šituma.

35′ Na travnjaku je Bojan Knežević i čini se da ne može nastaviti i da će Dinamo morati odmah mijenjati

33′ Pritišće Dinamo, udarcima iz kuta prijete Rudešu.

28′ GOOOOL! RUDEŠ VODI! Moharrami je skrenuo loptu u vlastitu mrežu nakon nove akcije gostiju i ubačaja s desne strane

27′ Pokušao je centaršutom Majer, ali nije pronašao nikog od suigrača.

23′ – Odlična akcija Klepača koji je sjajnim potezima izbacio i Lecjaksa i Šunića, no nedostajao mu je pravi udarac. Njegov pokušaj završio je točno u rukama Šempera.

19′ – Raste pritisak domaćina. Sada se opet u prilici našao Hodžić, ali ništa od pogotka.

15′ Sa sjeverne tribine čuje se navijanje Bad Blue Boysa, čini se da se vraćaju na tribine.

12′ Sjajno je lijevi bok Rudeša probio Moharrami, ali Hodžić nije pogodio vrata, otišlo je od bloka u korner za Lovru Majera.

9′ Velika prilika za Rudeš Frane Vojković je ubacio, sam na drugoj stativi ostao je Borna Petrović koji puca preko gola.

7′ Centaršut Majera došao je do Lecjaksa, ali on je izgubio loptu i napad Dinama je propao.

4′ Opet je preko lijeve strane pokušao Šitum, zaustavljen je na ulazu u kazneni prostor.

2′ Ubacio je Šitum s ruba šesnaesterca, ali Fiolić radi prekršaj u napadu.

1′ Počela je utakmica!