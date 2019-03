DINAMO PRODULJIO SA SVOJIM DIJAMANTOM: Ako ne dođe do ponude koja izbija iz cipela – on će ostati

‘Vjerujem da će pred nama biti još tako uspješnih sezona, ja želim biti dio toga’

Nema uopće sumnje da će Dinamova nogometna momčad tijekom ljetnih mjeseci promijeniti svoj izgled te da će zbog toga klupska blagajna biti dobrano napunjena, no, ako je suditi prema danas potvrđenoj informaciji, prema izlaznim vratima neće krenuti 22-godišnji Ivan Šunjić.

Veznjak hrvatskog prvaka, naime, potpisao je novi ugovor prema kojem bi u klubu sa stadiona Maksimir trebao ostati do ljeta 2024. godine.

“Presretan sam zbog novog ugovora s Dinamom, to je moj klub od malih nogu, tako da mi je ovo veliki poticaj za dalje. Novi ugovor mi je znak kako su ljudi iz kluba zadovoljni sa mnom, a ja vjerujem da ću opravdati povjerenje i da ćemo svi zajedno na kraju biti zadovoljni”, prenosi 24sata.hr ono što je rekao Šunjić otkrivši pritom da u ugovoru ne postoji odštetna klauzula.

‘Ja se vidim u Dinamu’

Hoće li i ostati do kraja dogovorene suradnje, jasno, nije znao točno odgovoriti.

“Sigurno da mi se život bitno promijenio u posljednjih godinu dana otkako sam postao igrač Dinama, napravili smo povijesni uspjeh i nakon toliko godina izborili plasman u europsko proljeće. Vjerujem da će pred nama biti još tako uspješnih sezona, ja želim biti dio toga. A siguran sam kako će Dinamo nastaviti uzlaznom putanjom. Ja sam ovim potpisom svima dao do znanja kako sam sretan ovdje, a vidim da su i u klubu sretni sa mnom. Gledajte, nogometno tržište varira, tako da to nije samo do mene. No, ja se vidim samo u Dinamu, zato sam i potpisao na pet godina.

Za igrače ima puno upita

Sve je potvrdio i sportski direktor kluba Marijan Vlak.

“Dogovorili smo ugovor na pet godina, to je na tragu naše strategije i razmišljanja da momčad dulje ostane na okupu, želimo je i pojačati, pa nam je važno zadržati važne igrače u budućnosti. Ivan je naše dijete, dolazi iz naše škole. U mlađim kategorijama je došao iz Zagreba, bio tu do juniora, kalio se u Lokomotivi, pa se vratio. Imao je svoj nogometni put, išao korak po korak, nije preskakao stepenice. I došao je gdje je zaslužio, mi smo s njime dobili bitnu kariku u budućnosti.”

Da će odlazaka biti u to su uvjereni svi, međutim, Vlak kaže da se u ovom trenutku ništa konkretnoga ne događa.

“Još nemamo nikakvih konkretnih ponuda za naše igrače, ali ima puno upita. Vjerujemo da će ih u nadolazećem periodu biti i više, pa i da će se nešto konkretizirati. No, prvo čekamo te ponude koje će zadoovljiti i klub i igrače.”