DINAMO PREDSTAVIO POJAČANJE: Nosit će desetku, ima iste inicijale kao Luka Modrić i objasnio je zašto se vratio u Maksimir

Ugovor s hrvatskim nogometnim prvakom potpisao je na pet godina

Petogodišnji ugovor sa zagrebačkim Dinamom potpisao je 20-godišnji talentirani ofenzivni veznjak Lovro Majer, potvrdio je maksimirski klub putem službenih kanala komuniciranja.

“Hrvatska javnost najviše je bila zainteresirana za budućnost Majera i na svu sreću uspjeli smo finalizirati ovaj transfer. Lovro u Dinamu ima odličnu perspektivu u sportskom i natjecateljskom smislu. Uz njega, jučer smo potpisali ugovor s Kevinom Theophileom-Catherineom, iskusnim stoperom iz Francuske. Uskoro ćemo potpisati i ugovor s Irancem Moharramijem. Ambicije kluba su velike, napadamo UEFA europska natjecanja i želimo da se naši novi igrači što prije pridruže prvoj momčadi”, kazao je ispred kluba predsjednik Uprave Igor Kodžoman.

Ostvarenje sna

Majer, dojučerašnji nogometaš Lokomotive, je sam objasnio zašto je uz druge ponude izabrao onu Dinamovu.

“Ovo je jedan dio ostvarenja mog sna. Proveo sam šest godina kao klinac u Dinamu, izabrao sam teži put, to mi pomoglo da sam danas opet ovdje. Uvijek je lijepo nositi ‘desetku’ u Dinamu! Ljudi gledaju na to kao pritisak, ali s moje strane to je još jedan veći potisak, da još jače radim.”

“Bilo je ostalih ponuda, ali gledao sam u budućnost. Pričao sam s našim reprezentativcima Modrićem i Kovačićem. Smatram da mi je Dinamo za sljedeći korak najbolja odluka, da napravi novi iskorak i jednog dana igram u top klubu i budem standardni hrvatski reprezentativac.”

Očekivanja su velika

Odgovor na pitanje čime osnažuje momčad nije dao…

“To će drugi reći, a ja ću dati sve od sebe, želim pokazati i donijet mnogo momčadi. U Lokomotivi se sve vrtjelo oko mene? Ne bih se složio, bio sam jedan od glavnih igrača. Nadam se da ću se brzo uklopiti u novu sredinu i momčad. Očekivanja su velika, po igračima koji su trenutno u momčadi možemo ostvariti velike stvari.”

Majer je bio član U-18, U-19 i U-21 reprezentacije Hrvatske, a za seniorsku momčad debitirao je u svibnju 2017. u susretu protiv Meksika. Prošle je sezone u dresu Lokomotive u 34 nastupa upisao 14 golova uz pet asistencija