DINAMO NE TREBA PRODAVATI, ALI…: U Maksimiru izvjesili cijene za svoje eksponate, pada li rekord?

Najskuplji je Olmo, slijede Gojak, Ademi…

“Od natjecanja u Europskoj ligi prihodovali smo dosad 14 milijuna i 174.000 eura. Dosad smo naplatili 11 milijuna i 900.000 eura i to nam je vidno pomoglo u financijskom rezultatu, koji će biti izvanredan ove godine. Također, smanjili smo i plaće 15 posto.”

Tvrdnja je to Dinamovog predsjednika Uprave Igora Kodžomana koju prenose Sportske novosti.

Naravno, ovo treba staviti u kontekst prošlog prijelaznog roka u kojem je, podsjeća spomenuti izvor, Dinamo prodao Filipa Benkovića za 15 milijuna eura, Bornu Sosu i Antu Ćorića za osam milijuna eura, Soudanija za tri, Hodžića za dva, Fiolića za 1,5 milijuna… Sve u zbroju kazuje da je aktualni prvak hrvatske nogometne lige od ljeta zaradio nešto manje od 52 milijuna eura

Olmo za 25 milijuna eura

Sve navedeno znači i to da Dinamo u zimskom prijelaznom roku ne mora prodavati igrače, ali to ujedno i ne znači da to neće napraviti posebno stigne li u klub ponuda koja ‘izuva’. Navodeći igrače koji bi klub ipak mogli napustiti na prvom mjestu spominje se Španjolac Dani Olmo koji je meta mnogih jakih europskih klubova. Izvješena cijena je 25 milijuna eura.

Drugi po redu jest Amer Gojak koji bi trebao u klubu ostati osim ne pokuca li netko u Maksimirsku 128 sa 15 milijuna eura. Niz nastavlja Arijan Ademi za kojeg se tvrdi da ga je tražio Lille u transferu vrijednom šest milijuna eura te da je ta ponuda odbijena, ali i da se javio klub Slavena Bilića, saudijski Al Ittihad s ponudom od 7,5 milijuna eura za ugovor na tri godine. Klubu su ponuđena tri milijuna eura.

Livaković rekorder?

Za oko je nekima zapeo i Dinamov reprezentativni vratar Dominik Livaković koji bi u klubu trebao ostati ne bude li ponuda za njega bila šest milijuna eura. Pristigne li i proda li ga Dinamo Livaković će postati rekorder među hrvatskim vratarima.