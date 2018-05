DINAMO JE SAD SLOBODNOG TRENERA ZVAO PET PUTA, HOĆE LI I ŠESTI? ‘Otvoren sam za sve opcije’

Otkaz je dobio dva kola prije kraja prvenstva u poljskom nogometu

Dva kola prije kraja poljskog nogometnog prvenstva Nenad Bjelica dobio je otkaz na mjestu trenera Lecha. Presudila su hrvatskom stručnjaka tri poraza i remi u posljednjih pet susreta.

“Razočaranje? Ma više sam razočaran time što mi u Lechu nisu dozvolili da završim posao, pa još ta dva posljednja kola odradim na klupi. I onda da svi skupa podvučemo crtu, vidimo ima li smisla ostajati dalje trener momčadi”, priznao je Bjelica u razgovoru za Goal, naglasivši da nište ne zamjera svoj sada već bivšem klubu, te nastavio:

Rezultatska kriza

“Mislim da smo bili na dobrom putu. Da, momčad je bila u maloj krizi, više rezultatskoj nego igračkoj, ali čelnici Lecha su se pod pritiskom javnosti odlučili na takav potez. Tu sam odluku prihvatio sasvim normalno, u trenerskom poslu morate biti spremni na takve stvari. To je nogomet, tu se sve mijenja preko noći. Jučer vas svi hvale, danas već svi kude.”



Priznaje da je ‘imao puno kontakata s nekim klubovima’, dodaje i da to ‘još ništa nije bilo konkretno’, a poznato je od ranije da ga je često kontaktirao i zagrebački Dinamo. Bjelica je sam jednom zgodom kazao da je pet puta u posljednjih godinu i pol dana mogao preuzeti lidera Prve HNL pa je logično pitanje što bi napravio da poziv stigne i šesti put. Jer, pisalo se, Nikola Jurčević baš i nije razbudio momčad koja nikako da iskoristi neku od meč-lopti za naslov prvaka.

Ako Dinamo nazove…

“Ma meni je u ovoj situaciji glupo pričati o tome, Dinamo ima trenera i trenutno se s njime bori za dvije titule. Sve drugo – nema smisla. Jasno da je Dinamo velik klub, a ja u pravilu sjednem za stol sa svakime tko sa mnom želi razgovarati. A vidjet ćemo hoće li Dinamo to htjeti i imati potrebe. Ja sam otvoren za sve opcije. Uostalom, nakon Italije sam išao u Poljsku, uvijek idem tamo gdje me žele i cijene. I gdje prepoznam dobar projekt. A hoće li to biti u Hrvatskoj, nekoj od liga petice ili negdje drugdje, u ovom trenutku ne mogu reći”, zaključio je Bjelica.