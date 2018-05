Bjelica nam je tijekom dana kazao da ga iz Dinama nisu zvali. Očito se to brzo promijenilo…

Nogometaši Dinama dobili su novog trenera. Umjesto danas otpuštenog Nikole Jurčevića na klupu kluba iz Maksimira kolo prije kraja prvenstva i pred finale Hrvatskog kupa (iduće srijede protiv Hajduka) sjeda Nenad Bjelica.

Nakon što je tijekom dana zahvaljeno na suradnji Nikoli Jurčeviću koji je momčad vodio tek 65 dana i koja je proslavila naslov hrvatskog prvaka, klub iz Maksimira nije gubio vrijeme za dogovor suradnje sa novim stručnjakom. Vijest je službeno potvrđena, a prema navodima Sportskih novosti dogovorena je dvogodišnja suradnja Dinama i nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca.

Nešto ranije negirao je kontakt

Bjelica je zadnji posao odradio na klupi Lecha u kojem je proveo nešto manje od dvije godine. Sam je kazao, u periodu dok je vodio prvu momčad kluba iz Dinama su ga kontaktirali više puta. U razgovoru za Net.hr tijekom dana kazao je da ga iz Maksimira nisu službeno zvali, ali i izrazio spremnost da prihvati taj posao. Preciznije, prije koji sat izjavio je:

“Nismo mi u nikakvoj fazi pregovora. Da vam budem iskren, nitko me iz Dinama još nije zvao. Ako me bude zvao, naravno da će mi to goditi. Pa Dinamo je veliki klub, tko ne bi bio trener takvog kluba!?”

Očito je kontakt uspostavljen nešto kasnije, a Bjelica je ovom prilikom izrazio spremnost prihvatiti novi izazov.

Inače, Bjelica je trenersku karijeru započeo prije jedanaest godina u austrijskom Kärntenu. Vodio je potom Lustenau, WAC i bečku Austriju s kojom je klub koji je sad preuzeo 2013. godine zaustavio u zadnjem pretkolu Lige prvaka. Potom je otišao u Speziju, a onda u Lech u kojem je prije pet dana zbog niza loših rezultata dobio otkaz…