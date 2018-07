DINAMO ĆE HNL OTVORITI S POTPUNO NOVIH 11 IGRAČA: Bjelica će zamijeniti sve koji su nastupili u Europi

Trener Dinama odlučio je učini nesvakidašnje promjene, ali ima roster koji mu to dozvoljava

Večeras nas očekuje susret Dinama i Rudeša u Maksimiru koji će ujedno označiti i početak HNL-a. Već sad znamo da će ova utakmica biti posebna jer je Nenad Bjelica odlučio napraviti nešto što se ne viđa često. Naime, večeras će Bjelica protiv Rudeša na teren izvesti momčad u kojoj neće biti ni jednog igrača koji je počeo utakmicu s Hapoel Beer Shevom!

Tu i neke druge odluke Bjelica je prokomentirao za Sportske novosti.

Svi jedna momčad

“Nema kod nas prve i druge momčadi. Ona koja izađe na teren najbolja je u tom trenutku. Ne mogu vam u ovom trenutku kazati hoćemo li u Europi igrati s potpuno drugih početnih jedanaest u odnosu na HNL. Za današnju utakmicu s Rudešom to je tako, vjerojatno neće startati ni jedan od igrača koji je počeo sraz s Hapoelom, a u budućnosti ćemo vidjeti, procijenit ćemo, ovisno o tome kako će se momčad osjećati, hoće li joj trebati odmor ili ne, hoćemo li morati nekoga rotirati ili ne. To ćemo odlučivati od utakmice do utakmice”, rekao je Bjelica kad je upitan o spomenutoj odluci.

Zadovoljan viđenim

“Moje momčadi su uvijek bile borbene, uvijek su pokazivale zajedništvo na travnjaku. Osim toga ovaj roster Dinama ima jako, jako puno talenta, kvalitete. Vjerujem da ćemo to pokazivati iz utakmice u utakmicu. Bit će vjerojatno i nekih slabijih utakmica, ali mi ćemo uvijek na terenu dati sve od sebe. To je ono što ja tražim od svojih igrača. Dinamo uvijek traži rezultat, a ja od svojih nogometaša tražim da uvijek pruže maksimum.”, rekao je Bjelica.

Cilj je dvostruka kruna

“Naš cilj je jasan, želimo uzeti dvostruku krunu. Taj cilj jednostavno mora biti naši imperativ, Dinamo je u povijesti HNL-a uvijek imao taj cilj. Koliko nam je god u Europi san ulazak u Ligu prvaka, prvenstvo je imperativ jer nam daje mogućnost da sljedeće sezone opet igramo u kvalifikacijama Lige prvaka.”, istaknuo je.

Usporedba s Poljskom

“16 klubova, a 10 do 12 klubova uvijek na svakom terenu mogu pobijediti jedni druge. Držim da je poljska liga generalno zahtjevnija liga od HNL-a, nepredvidljivija… A da ne govorim od Serie B gdje sam također bio trener. Tamo svatko svakoga može pobijediti. U HNL-u su iznenađenja teško moguća.”, konstatirao je.

O Rudešu

“Gledali smo samo jednu utakmicu Rudeša. Zaista su puno promijenili momčad. Teško se pripremiti za tu momčad. Međutim, najviše ovisi o nama, o našem pristupu i našem zalaganju, spremnosti da damo sve što imamo. U tom slučaju nije toliko primarno tko nam je protivnik. Najvažnije jest da Dinamo bude na top razini. Ako budemo na toj razini, onda ćemo dominirati i pobjeđivati u HNL-u”, zaključio je Bjelica.