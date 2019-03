DANI OLMO NA IZLAZNIM VRATIMA DINAMA? ‘Vjerojatno će se raditi o najvećem transferu u povijesti HNL-a’

View this post on Instagram

Moramo biti ponosni na sve što smo postigli… Borili smo se do kraja ali nije bilo moguće ovaj put. Ova momčad je dokazala da konstantno raste i da je ostvarila povijestan uspjeh. Preostaje nam još mnogo ciljeva za koje se trebamo boriti! 💪🏼 El orgullo tiene que estar por encima del dolor. Ayer caímos eliminados pero este equipo ha demostrado que no para de crecer y ha hecho historia. Quedan muchos objetivos por los que luchar! 💪🏼 #AjmoDinamo ⚽️🔵