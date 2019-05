CVITANOVIĆ UZ ISPRIKU NAKON ‘SEDMICE’ ODASLAO I PRIJETNJU: Istrin trener imenovao problem u svlačionici

‘Stvarno je više dosta takvih stvari i takvog ponašanja ovdje u Istri’

Nogometaši Istre u subotu su primili sedam golova od suparnika u dresu Rijeke što dovoljno govori o tome u kakvom je raspoloženju trener prvoligaša iz Pule stao pred novinare. Prema navodima portala regionalexpress.hr uputio je ispriku navijačima kluba i rekao:

“0-7, da li se treba što više reći osim velike isprike navijačima Istre 1961 i građanima Pule, jer ovako nešto nisam ni u snu sanjao da se može dogoditi, veliku sramotu nosim već sad u sebi, i jako mi je teško pričati o nečem višem, o utakmici samoj, mislim da se nema što previše trošiti vrijeme.”

RIJEKA OPET POSTIGLA 7 GOLOVA: Cvitanovićeva momčad utakmicu završila pune mreže

Problemi

“Mi smo sada u svlačionici imali razgovor i ja sam otvoreno rekao, ako je četvrti trener problem sezone, neka dođe peti. Ali prije svega se svaki od igrača treba pogledati doma u ogledalo, jer očito nisu kritični sami prema sebi. Nakon dvije utakmice koje smo dobro odigrali protiv Osijeka i Lokomotive, ovako našto doživjeti sada, nisam ni u snu sanjao”, kazao je Cvitanović koji je objasnio i zašto nije računao na Ndija u ovoj utakmici.

“Ndi, kao i ostali takvi igrači, i oni koji su otpisani, radi konstantno probleme. Znači, on kad vidi da nije u prvih jedanaest odmah ga nešto boli, a do tada ga nikad ništa ne boli. Ja sam više završio s time i to ću presjeći, stvarno je više dosta takvih stvari i takvog ponašanja ovdje u Istri, a i mislim da su ovi neki naši potezi pokazali da smo stali tome na kraj.”