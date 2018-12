BJELICA ZADOVOLJAN POBJEDOM, JAKIROVIĆ ŽALI ZBOG ŠANSE: ‘Stavili smo ih pod pritisak, imali gredu, a odlučio je jedan korner’

‘Ostaje žal zbog zadnjih 20-ak minuta u kojima smo bili jako dobri’

Nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 bili su bolji od suparnika iz Velike Gorice u posljednjoj utakmici 16. kola hrvatskog prvenstva. Susret su prokomentirala obojica trenera.

Nenad Bjelica djelovao je zadovoljno nakon nova tri boda na kontu i pobjede koja je momčad vratila na pobjednički kolosjek.

DINAMO – GORICA 1-0: Hrvatski prvak se vratio na pobjedničke staze, ali situacija s kraja utakmice bit će tema mnogih razgovora

Bjelica pohvalio Goricu

“Zasluženo smo pobijedili, dominirali smo praktički 85 minuta utakmice, trebali smo prije završiti pitanje pobjednika drugim pogotkom i na kraju nepotrebna nervoza. Pokazali smo više i zaslužili smo ovu pobjedu. Jako mi je drago što smo pobijedili nakon dvije utakmice, momčad se vratila na pobjedničku stazu. Također, vrlo važno da smo to ostvarili s 10 novih igrača i ovim putem želim čestitati igračima na zalaganju i pobjedi”, kazao je Dinamov trener pohvalivši i suparnika:

“Igrali smo protiv vrlo dobre momčadi, šest pobjeda zaredom u gostima dovoljno govori o Gorici. Imaju odličnog trenera, odlične igrače i nije slučajnost da su tu gdje jesu. Opasnu Goricu uspjeli smo držati pod kontrolom.”

Jakirović čestitao suparniku

A trener Gorice Sergej Jakirović, prenosi nogometni portal Goal, ovako je vidio ogled:

“Ostaje žal zbog zadnjih 20-ak minuta u kojima smo bili jako dobri, stavili Dinamo i pod određeni pritisak, ali nismo uspjeli izjednačiti. Imali smo u tom periodu dvije dobre prigode i gredu. Odlučio je jedan korner u kojem nismo bili dovoljno koncentrirani, nismo dobro čuvali igrača, a Dinamo je to iskoristio. I ja im na tome čestitam.”

“Znali smo da Dinamo ima uigrane kombinacije iz prekida, ali tu je i malo do volje samih igrača, ne smijete dopustiti da vam on pobjegne. No, to je nogomet, Dinamo je to iskoristio”, kazao je Jakirović koji u prvoj sezoni Gorice u nacionalnom prvenstvu ne odustaje od borbe za Europu:

“Mi ćemo sigurno na polusezoni bit peti, bez obzira kako završile naše posljednje dvije utakmice prvenstva. Idemo maksimalno, a onda na zimu napraviti dodatnu selekciju, pronaći tri-četiri nova igrača, pa biti još jači u nastavku sezone.”.