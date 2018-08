BJELICA PRED DERBI S OSIJEKOM BOCNUO PRIJATELJA ZEKIĆA: ‘Naravno da želi da uđemo u Ligu prvaka, njima je to 5 milijuna kuna’

U najavi utakmice Dinama i Osijeka u petak nema tenzija, vlada opuštena atmosfera, a treneri se čak i šale

Nakon što su uspješno preskočili i drugu europsku prepreku, Dinamo se okreće domaćem prvenstvu. Na Maksimiru u petak od 20 sati igraju protiv jedine dosad stopostotne momčadi u prva tri kola HNL-a i lidera na ljestvici Osijeka.

“Jučer smo poslije utakmice odradili regeneracijski trening s grupom igrača koji nisu igrali. Bilo ih je dosta, 14. Odradili smo dobar trening. Danas poslijepodne je trening u 19 sati, vidjet ćemo tko može biti na raspolaganju za utakmicu. Imam nadu da bi mogli biti skoro svi”, rekao je na konferenciji za novinare trener “modrih” Nenad Bjelica pa u nastavku otkrio kakvo je stanje s ozlijeđenim igračima:

“Gojak ima malih problema, dobio je udarac u koljeno. Isto tako Budimir, igrao je zadnju utakmicu pod injekcijama, tako da nisam siguran da će on biti na raspolaganju. Svi ostali imaju nekih sitnih udaraca, ali mislim da će biti na raspolaganju. Dobro je raspoloženje unutar momčadi. Očekujemo dobru momčad Osijeka, lidera. Nadam se dobroj utakmici i, naravno, pobjedi.”, piše 24 sata.

TRENER OSIJEKA POŽELIO BJELICI DA ROĐENDAN PROSLAVI MALO KASNIJE: ‘Nek’ to bude pobjedom protiv Švicaraca, a ne protiv nas’

Dvojbe oko vratara

“Ja tu ne vidim nikakav problem, njih dvojica to jako dobro podnose, tu konkurenciju, oni su dobri prijatelji. Rekao sam nekoliko puta da imamo vrhunska dva golmana i imam maksimalno povjerenje u obojicu. Zagorac je u ovom periodu u kojem nije bilo Livakovića odradio više nego vrhunski, zaslužio je moj apsolutni respekt. Livaković je hrvatski reprezentativac, u ovom trenutku vjerojatno drugi golman na popisu izbornika Dalića, tako da njegov status isto moramo respektirati.

U DINAMU PRIPREMILI ČARAPE ZA JELIČIĆA I PODSJETILI GA NA OBEĆANJE: ‘Mi smo svoje napravili, red je na vama!’

Imat ćemo jako puno utakmica, mislim da će obojica dobivati šanse. Kako će to biti u sutrašnjoj utakmici, vidjet ćemo, kao i za dalje. To je luksuzni problem kod trenera i drago mi je da ga imam. Ali ne samo na toj poziciji, nego na puno njih. I u obrani, i na bekovskim pozicijama dolaskom Muse, i u sredini, i u napadu, na krilima dobro smo zatvoreni. Imamo velik kadar, treba iskoristiti njegovu kvalitetu.”

Je li Osijek stvarno tako dobar?

“Ne samo u ovoj sezoni, Osijek je u konstantnom rastu. Svake se godine poboljšava i organizacijski i igrački. Sad je Osijek jedan jako, jako ozbiljan klub. Osijek je povijesno jedan od najvećih hrvatskih klubova, tako da sad, s financijskom stabilnošću, dolaze i rezultati. Imaju veće mogućnosti oko dovođenja igrača i ne moraju prodavati igrače za bilo što kao što je bilo u prošlosti. Osijek je jako dobro posložen, jedan klub koji je apsolutno u ekspanziji, isto tako i njegova momčad. Pokazuje to na startu prvenstva i u europskim utakmicama protiv Rangersa u kojima su bili, rekao bih, bolji i zaslužili prolazak. Pokazuju snagu i pozitivnu energiju koju im daje trener i cijela situacija oko kluba.

Individualno, imaju jako puno zanimljivih igrača na koje će trebati obratiti pažnju, a ja se nadam da ćemo mi uspjeti u utakmici ponoviti ono što smo pokazali u zadnje četiri utakmice. To je vrhunsko zalaganje, dobra disciplina u igri, efikasnost i pobjeda. Što mogu treneri? Znamo se dugo, kratko smo igrali zajedno 1992. godine, prije nego što sam ja otišao u Španjolsku. Mislim da je Zekić jako dobar trener, to pokazuje svojim rezultatima, momčad ga slijedi i to je za nas trenere najvažnije.”

Dobri odnosi s Osječanima

“Imam puno prijatelja, sad mi je na utakmici bilo šestero prijatelja iz Osijeka, ali i ne samo od tamo, nego i iz Poreča, Karlovca, čak i iz Poljske. Puno je poruka podrške. Ima puno Osječana u Zagrebu, s nekima se i viđam kad imam malo vremena. U Osijeku imam jako puno prijatelja. Puno njih i navija za Dinamo, a i oni koji ne navijaju daje mi podršku.”, rekao je Bjelica o odnosu s osječanima.

Zekić je na konferenciji za novinare na upit što bi poželio Bjelici za rođendan rekao kako mu ne želi tri boda u derbiju protiv njegove momčadi, nego ulazak u Ligu prvaka.

“Pa da, vjerojatno zato što će im to donijeti pet milijuna kuna. Njima je u interesu da Dinamo uđe u Ligu prvaka. Šalim se, naravno… Ne očekujem poklone ni od koga u životu, nisam se baš nešto nadobivao poklona u svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri. Evo, deset godina trebalo mi je da dođem do Dinama, 380 utakmica, tako da očekujem fer i korektnu, otvorenu utakmicu. Naravno, nadam se našoj pobjedi, ali ne očekujem nikakve poklone ni od koga.”