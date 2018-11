BJELICA OTKRIO TKO JE ČOVJEK KOJI JE SLOMIO NJEGOV DINAMO: ‘On je bio najbolji na utakmici, vrhunski je igrao’

Nakon prvog poraza Dinama svoje viđenje utakmice dao je i strateg Modrih

Nenad Bjelica upisao je prvi ligaški poraz otkako je sjeo na klupu Dinama. U derbiju 15. kola Prve HNL u Rijeci su nogometaši Rijeke pobijedili Dinamo s 1-0, a zagrebačkoj momčadi je to prvi prvenstveni poraz u sezoni.

“Čestitam Rijeci na pobjedi. Gledali smo dosta izjednačenu utakmicu. Mogu reći da je ovo bila utakmica u kojoj je Dinamo bio možda opasniji i imao bolje šanse. Rijeka je zapravo iz svoje druge opasne situacije zabila gol i to uspješno branila do kraja. Imali smo izgledne situacije do samog kraja, ali vidjeli smo odlične obrane Sluge.”, rekao je pa naglasio:

“Bio je sigurno najbolji akter utakmice, niz dobrih obrana, branio je i jedan na jedan. Vrhunski je golman. Eto, kad ne iskoristiš prilike kao mi protiv Rijeke na Rujevici, onda je teško pobijediti. Nemam neke prigovore svojoj ekipi, došlo je možda i do pada koncentracije. Dugo smo bili bez poraza, ali dogodi se. Treba učiti iz ovog poraza”

Ne traži alibije

Odgovorio je i na pitanje novinara o tome je li na rezultat utakmice utjecala reprezentativna pauza.

“Nije utjecala reprezentativna stanka. Pobijedili smo sve utakmice, i danas smo bili bolji i imali više šanse. Osim šuta Čolaka, nisu baš imali drugih prilika. Događa se, idemo dalje. Mislim da ovo nema veze sa stankom, to su takve utakmice”, zaključuje.