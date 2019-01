BJELICA ODREDIO PRIORITET I ODGOVORIO NA ŠKAKLJIVO PITANJE: O ovome se ne priča, ali bi se možda i trebalo

Dinamovi nogometaši i navijači mogu biti zadovoljni uvodnim dijelom sezone

Branitelj naslova u hrvatskom nogometnom prvenstvu vrlo uvjerljivo je prošao uvodni dio sezone 2018/19 ostvarivši jedanaest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Osijek. Mnogima jednako važno, dohvatio je Dinamo i trenutak nakon 49 godina u kojem će igrati europske utakmice i nakon pauze između dva dijela sezone.

Viktoria Plzen suparnik je koji će prijetiti Dinamu 14. i 21. veljače kada se igraju utakmice šesnaestine finala Europske lige.

Viktoria se već analizira

“Počeli smo analizirati Viktoriju Plzen, skupljamo informacije, nabavili smo neke snimke, već ja to gledam, a gledat ćemo i dalje. Otići ćemo i na pripreme, pratiti ih, jako ćemo ih dobro analizirati”, poručuje Dinamov trener Nenad Bjelica za Sportske novosti, dodajući i da ‘doista imamo dovoljno vremena i uvjeren sam da ćemo znati sve o Viktoriji’.

“Viktoria je uigrana, iskusna momčad, s dosta igrača oko 30 godina, a ono što je Česima karakteristika jest da Pavel Vrba rijetko mijenja momčad, da koristi uglavnom istih 14-15 igrača”, kazuje Bjelica koji uopće ne sumnja da ima dovoljno vremena za uigravanje vlastite momčadi za te utakmice.

Vremena ima dovoljno

“Apsolutno, sasvim dovoljno vremena. Pred nama je mjesec dana rada, ostvarit ćemo ono što planiramo. Uostalom, nije ni taj odmor igračima bio predug, nisu oni nešto puno izgubili na fizičkom planu, nema problema po tom pitanju. A i dobra je stvar, bez podcjenjivanja bilo koga, što u prve dvije utakmice HNL-a za suparnike ipak nemamo klubove iz gornjeg doma, već Rudeš i Istru, pa će nam te i utakmice, na neki način, poslužiti da se još dodatno pripremimo za dvoboje s Viktorijom. Cilj nam je dostići pravu, idealnu formu za ta dva dvoboja. U ovom trenutku Viktoria je naš prioritet.”

Puno će toga za Dinamo ovisiti i o igračima na koje će Bjelica u nastavku sezone moći računati. Dobre igre prvaka uvijek su mamac za klubove spremne osnažiti svoje redove igračima iz najjače hrvatske momčadi.

Ostanak i odlasci

“Nema nikakvih novosti oko odlazaka ili dolazaka. U toj komunikaciji sa suradnicima uvijek se spomenu neki igrači, ali zasad uistinu nema potrebe za konkretnom akcijom. Kako sad stvari stoje, mogli bismo svi ostati na okupu, možda se nešto i promijeni tijekom siječnja, međutim u ovom trenu baš nemam ništa novoga reći o tome. A i mislim da se neće ništa spektakularno promijeniti do 5. siječnja i našeg okupljanja, na pripreme će svi koji su dio momčadi, uz još onih nekoliko mladića koje ćemo priključiti.”

Ono o čemu se manje govori, a moglo bi biti jednako važno u ambicijama kluba jest – ima li ponuda za trenera koji je potpisao ovaj uspjeh. Bjelica na to škakljivo pitanje o kojem se baš i ne priča odgovara ovako:

“Znate da ja o tome ne govorim niti tako razmišljam, ta tema kod mene ne postoji, nekakvo dizanje cijene… Gdje sam god bio, u Austriji, Lechu, Speziji…, bio sam fokusiran jedino na taj klub i nikoga više. Znate i da me Dinamo zvao i ranije, dok sam bio u Lechu, pa nije bilo šanse da o tome uopće razgovaram i razmišljam. Tako je i sad; ja sam koncentriran isključivo na Dinamo, čeka nas do ljeta puno posla, idemo ga odraditi do kraja, to je jedino što me u ovom trenu zanima.”