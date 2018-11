BJELICA U NAJAVI DERBIJA OTKRIO NEZADOVOLJSTVO: ‘Smeta me to, a zbog toga i nema ljudi na tribinama’

Rijeka i Dinamo igraju u subotu s početkom u 15 sati utakmicu 15. kola nacionalnog nogometnog prvenstva

Kad bi se gledala isključivo bodovna razlika onda bi susret Dinama s nekim od jačih imena klubova u hrvatskom nogometu teško bilo nazvati derbijem. Isto vrijedi i pred subotnju utakmicu na Rujevici budući da domaću Rijeku na petom mjestu i branitelja naslova u ovom trenutku razdvaja jaz od dvanaest bodova.

Trener Dinamove nogometne momčadi Nenad Bjelica najavio je nadolazeći susret priznavši u razgovoru za Novi list da nije bio niti svjestan da njegova momčad na gostujućim utakmicama ima omjer od šest pobjeda i jednog remija s tek jednim primljenim pogotkom.

‘Rijeka se diže i napreduje’

“Znam da smo uspješan gost, ali nisam mislio da je to toliko izraženo. Prije svega očekujem dobar derbi i nadam se našoj pobjedi. No, svjestan sam da se Rijeka diže i napreduje. Neka na kraju pobijedi bolji, a jasno je da bih ja volio da to bude Dinamo”, kazao je Bjelica koji ne očekuje da će Armadin muk zbog nezadovoljstva trenerom Igorom Bišćanom o nečemu odlučivati.

“Mislim da to neće biti presudno. Na kraju krajeva, na Rujevici postoje i druge tribine na kojima ljudi navijaju i daju glasnu podršku svojim igračima. Tamo je uvijek dobra atmosfera, i zato ne sumnjam da će i sada biti tako.”

Karakter momčadi

Izvor navodi da je Dinamo na gostovanjima četiri puta bio u zaostatku i vraćao se. Bjelica to ovako komentira:

“Definitivno smo vrlo karakterni. U tim utakmicama nismo gubili glavu i pokazali smo da imamo mentalnu moć i nogometnu kvalitetu. Osim toga, imamo veliku konkurenciju za svaku poziciju u momčadi. Sve to su elementi našeg uspjeha. Nadam se da ćemo u istom ritmu igrati do kraja sezone.”

O svom utjecaju na to nije želio previše pričati.

“Teško je govoriti o sebi. Sa svojim suradnicima pokušavam poboljšati Dinamo u svakom segmentu. Nekada to nije lako jer imamo puno utakmica, odnosno nemamo dosta vremena za ispravljanje nedostataka koji su uvijek prisutni. Bez obzira na to, dobro izgledamo od početka sezone. Tu zasluge imamo svi mi koji radimo oko momčadi.”

‘Možemo biti bolji’

“Sigurno je da možemo biti bolji. Upravo nam taj nedostatak vremena onemogućava iskorak na još višu razinu. Recimo, svaki put kada su pauze u klupskim natjecanjima nama desetak stožernih igrača ode u reprezentacije, a u tim uvjetima teško možemo nešto uigravati. Zato moramo čekati zimske pripreme na kojima ćemo imati pet tjedana za poboljšanja. Vjerujem da imamo još dosta prostora za napredak.”

‘Nogomet nema dobru promociju’

Prokomentirao je Dinamov trener i hrvatski klupski nogomet i pritom uputio javnu kritiku.

“Pozitvno je što sada svi prvoligaši imaju kvalitetne terene. Infrastruktura može biti još bolja, pogotovo kada je usporedim sa zemljama u kojima sam radio, Austrijom, Italijom i Poljskom. Tamo se nogomet puno bolje prati nego u Hrvatskoj. Smeta me što naša Prva liga dobiva tako malo prostora na televiziji. Kvaliteta naših pet-šest prvoplasiranih momčadi sigurno je iznad Poljske i Austrije, ali kod nas nogomet nema promociju kao kod njih. Da naša liga dobije takav tretman na televizijama, sigurno bi bilo puno više ljudi na stadionima.”