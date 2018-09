BJELICA I KEK PROKOMENTIRALI REMI: Slovenski stručnjak zadivljen dvometraškom artiljerijom prvaka

Dinamo i Rijeka odigrali su 1-1, Bjelica i Kek sve prokomentirali

Nogometaši Dinama i Rijeke remizirali su odigravši 1-1 na Maksimiru u derbi-utakmici 6. kola hrvatskog prvenstva. Trener domaćina i ponovno vodeće momčadi lige Nenad Bjelica ovako je prokomentirao susret:

“Mislim da smo posebno u drugom dijelu pokazali da želimo sva tri boda. Bili smo bolji, imali smo brojne šanse, ali isto tako i neiskorištene prilike. Nažalost, dosta smo promašivali. U prvom dijelu možda nam je malo falilo energije i nismo se uspjeli nametnuti, ali u drugom poluvremenu bili smo bolji. Po prilikama mislim da smo zaslužili pobjedu, ali moramo prihvatiti ovaj rezultat.”

Zanimljivo prvenstvo

Zadovoljan je Bjelica bio suđenjem.

“Mislim da je sudac dobro sudio utakmicu, ne bih ga kritizirao. U utakmici s puno nervoze i emocija mislim da je odradio posao na dobar način.”

Situacija u prvenstvu je zanimljiva, Bjelica kaže:

“Mislim da će se voditi borba za vrh prvenstva između 4-5 klubova. Siguran sam da će se Hajduk podići, tu su Rijeka, Osijek, Lokomotiva i Dinamo… Razlika je u kvaliteti očita, ali kvaliteta lige je dosta dobra. Zadovoljan sam i pomalo ugodno iznenađen.”

Kek impresioniran

Sportske novosti prenose riječi Rijekinog trenera Matjaža Keka. Nije bio nezadovoljan trener gostujućeg sastava:

“Mogu biti zadovoljan svojim igračima, bilo je borbe… Neke stvari nisu bile u redu, ali uvijek može bolje. Igrači su dali sve od sebe i mislim da je sve zajedno bilo OK.”

“Nismo mogli računati na neke igrače, Zuta u utorak ide na operaciju koljena, Župarić je imao drugih zdravstvenih problema, bilo je i viroze kod nekih igrača, ali nećemo se izvlačiti na to, imao je takvih problema i Dinamo, pustimo sad to. Da smo bili još malo hrabriji i odlučniji, tko zna… bila je interesantna utakmica i možemo biti zadovoljni bodom u Maksimiru, to je ovdje uvijek uspjeh.”

“Prekidi su danas način igre, kad ti dođe ova Dinamova dvometraška artiljerija, teško je igrati s njima. Mislim da će ovaj Budimir ‘ubijati’ u Europi, vidjet ćete. U skoku su izrazito nadmoćni i sigurno će ovi Dinamovi dvometraši biti dobri u europskim utakmicama. Dinamo je u Maksimiru uvijek Dinamo, a mislim da smo mi odigrali vrlo korektno i idemo dalje”, kazao je Kek.