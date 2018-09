Splitom kruže glasine da je kupio nekretninu na elitnoj lokaciji. Kos opovrgava navedeno

Bivši predsjednik Hajduka Ivan Kos istupio je u razgovoru za 24sata.hr u javnost kako bi opovrgnuo glasine koje kruže Splitom, a prema kojima je kupio nekretninu koja se, ovisno o izvoru koji ih širi, mijenja od stana do kuće i vrijednosti od 250,000 do milijun eura.

“Svi koji žive u Splitu i poznaju cijene na tržištu dobro znaju koliko košta stan ili kuća na nekoj od elitnih lokacija. Moja obitelj to sebi ne može priuštiti. Nisam kupio ni stan, ni kuću, ni kafić…, ni ja, ni bilo tko od moje uže i šire obitelji. Ne pričamo o kutiji šibica, barem je to lako provjeriti”, veli Kos prisnaživši sve i sljedećom izjavom:

Sve se može provjeriti

“Barem je Hajduk ustrojen tako da su svi financijski podatci javno dostupni, da je doslovno svaki papir lako za provjeriti. Dobro je poznato kako smo radili i u kakvom smo stanju ostavili klub, na odlasku sam podnio izvještaj, a sve što se nakon mog odlaska događalo, nije mi poznato i ne mogu komentirati. ”

Dodao je Kos i ovo:

“Ne želim s nogu komentirati bilo što, jer bi se moje riječi mogle krivo shvatiti, a ne želim na bilo koji način destabilizirati klub. Budite sigurni da su svi potezi koje smo radili bili jedino i isključivo u interesu kluba. Pustimo novog predsjednika da radi svoj posao i dajmo njemu i novom treneru povjerenje, mir i vrijeme, a vrijeme će pokazati što se dogodilo. Ne zaboravite da je od moje smjene do dolaska novog predsjednika prošlo više mjeseci, u kojima klub nije imao vodstvo. A bilo je to jako osjetljivo razdoblje, kraj sezone i finale kupa, i prijelazni rok, Ultra… ”

Spominje se Kos i u otpužbama da je dio provizija od ulaznih transfera u klub zavrpio na njegovom računu, a da je dio ‘sjeo’ i na račun bivšeg sportskog direktora Maria Branca.

I on zna za glasine

“Svašta sam i ja čuo i pročitao, svašta ljudi pričaju i izmišljaju, a vjerujete da su to samo insinuacije i izmišljene priče, kao i gore navedene priče oko stana, kuće, kafića ili što je već bilo spomenuto, i sve to valjda kako bi se ocrnio i obezvrijedio naš rad i stvari koje smo napravili za klub. I takvim klevetama se trenutno bave odvjetnici i pravosudne. U klubu postoji sva dokumentacija, sve važnije odluke koje sam donio je potvrdio Nadzorni odbor, a o špekulacijama i nagađanjima nema previše smisla trošiti riječi. Ja vam jamčim da sam pošteno radio svoj posao, a vrijeme će pokazati da je to doista tako i bilo.”

NAKON SMJENE OGLASIO SE I KOS: ‘Nismo trgovali sa sucima, ali odobrio sam ugošćavanje na razini hrane i pića’

Kos je Hajduk bio primoran napustiti kada je otkriveno da je častio suce.

“Svjestan sam da je narušeno povjerenje navijača. Odobrio sam ugošćavanje na razini hrane i pića. Nisam se bavio konkretnim razinom ugošćavanja, ali smo svjesni da je ono prošlo razinu nužnog. Kao odgovorna osoba u klubu preuzimam odgovornost. Svjestan sam da sam trebao reagirati bolje. Ne želim ugroziti moralni aspekt Hajduka niti destabilizirati klub. Svaki bod u mom mandatu je apsolutno čisto osvojen, svaki bod je čist kao suza, to vam jamčim. Novi predsjednik će sjesti u vruću stolicu. Mirne savjesti odlazim”, poručio je tada.