BIVŠI HAJDUKOV DIREKTOR: ‘Da smo ostali – osvojili bismo naslov, a da sam Hrvat toga bi me bilo sram. Kopiću zamjeram ovo’

‘Hajduk je previše puta oštećen i sigurno nije klub kojeg su suci mazili’

Bivši sportski direktor Hajduka Mario Branco i dalje vjeruje da su on i smijenjeni direktor Ivan Kos radili dobar posao u splitskom nogometnom klubu, dapače, uvjeren je da bi poljudski prvoligaš stigao i do trofeja ove sezone da su ostali na pozicijama koje su imali. Za 24sata Branco je objasnio zašto nije želio ranije istupati u javnost.

“Smatrao sam da je bilo ispravno šutjeti, da se klub ne bi dodatno destabilizirao, iako nije bilo lako čitati da su Ivan Kos i Mario Branco krivci “za loše stanje u Hajduku”. Moj ponos i moje ime su manje važni od momčadi i u tom trenutku nisam imao dileme. Istina radili smo i pogreške, od kojih nikad nisam bježao, ali bilo je puno više dobrih stvari. Želim iznijeti svoje viđenje, i zbog igrača, i zbog stožera, kluba, navijača…, jer ako samo pratite neke napise u tisku, ispada da smo nas dvojica skoro pa kriminalci, a to ni mi, naši suradnici, ali ni svi kojima klub nešto znači ne zaslužuju”, ustvrdio je Branco koji vrijeme dijeli na ono vladavine Kosa i ono poslije njega.

Dva Hajduka

“Do tog dana postojao je jedan Hajduk, od tog dana drugi. Neću reći lošiji ili bolji, nego drugačiji. Nogomet je kao matematika, ako u jednadžbi promijeniš broj, kompletan rezultat se mijenja. Nije slučajno da smo do 22. travnja imali jedan poraz i 2.3 boda u prosjeku u deset utakmica, a nakon toga jednu pobjedu i 0.8 osvojenih bodova u prosjeku u šest utakmica. Da ne bi bilo zabune, ne dovodim u pitanje je li odluka o smjeni bila dobra ili ne, to je na ljudima koji su iznad mene, samo kažem što je slijedilo nakon odluke. Ja sam spreman preuzeti odgovornost, ali samo do 22. travnja, nakon toga više ne.”

Kos je, poznato je, morao odstupiti nakon onog povezivanja za sudačkom organizacijom, Branco, pak, ovako odgovara na pitanje o sudačkoj pomoći:

“Hajduk je previše puta oštećen i sigurno nije klub kojeg su suci mazili to je valjda svima jasno. Svugdje u svijetu kad igra veća momčad protiv manje ima naklonost suca, jer lakše je pogriješiti na štetu maloga kluba, nego Porta, Benfice, Reala, Barcelonu, Bayerna, Juventusa, Arsenala, PSG-a… Ali kad su momčadi podjednake, a u HNL-u se upravo to događa… Uzmite samo polufinale i finale kupa, u kojima su napravljene krupne pogreške na našu štetu u ranim fazama utakmica, da nisu, mi bi danas pričali o osvojenom trofeju.”

Sramota

Mišljenje o sucima ne skriva…

“Što se tiče sudaca, neka se zapitaju zbog čega Hrvatska nema suce na završnici EL, LP, EP, SP…, a recimo Slovenija i Srbija imaju. Da sam Hrvat, bilo bi me sram zbog toga, jer Hrvatska nije gora od zemalja u okruženju.”

Čini se da zamjera nešto treneru Željko Kopiću…

“S obzirom na to da smo ga Kos i ja doveli, da smo surađivali, bilo bi logično da je došao pitati kakvi su nam planovi. Nije došao. Naravno da nije morao otići s nama, ali bilo bi pristojno doći i pitati što se događa, porazgovarati… Kad smo se sreli na hodniku, rekao mi je da je očekivao da ja njega nazovem. Čuo sam da su ga kontaktirali ljudi koji su u tom trenutku donosili važne odluke, očito je odlučio zaigrati na sigurno.”

Siguran u trofej

Upitan je Branco je li bilo moguće u takvoj situaciji stići do treofeja. Ovo je njegov odgovor:

“Da se nije dogodilo to što se dogodilo, sigurno bi se borili do kraja prvenstva i uzeli kup, u to sam siguran. Vjerujem da smo imali sposobnost, atmosferu i kvalitetu za više od ovoga, ali netko je preuzeo odgovornost i odlučio drugačije.”