BIŠĆAN SE PREDSTAVIO RIJECI: Kekov nasljednik otkrio kako će momčad igrati, a osvrnuo se i na Armadino protivljenje

‘Iz ove perspektive sasvim sigurno shvaćam da sam pogriješio’

Službeno je Anorthosis predstavio Igora Bišćana kao novog trenera momčadi samo da bi koji dan kasnije vodstvo tog ciparskog kluba ostalo šokirano njegovom odlukom da se povuče iz dogovorenog posla i preuzme klupu Rijeke. Predsjednik kluba ogorčen je cijelu priču opisao kao ‘hrvatska posla’, a Bišćan je u međuvremenu već predstavljen u novom klubu.

Na konferenciji za medije organiziranoj za njegovo predstavljanje još se jednom osvrnuo na napravljeno i na želju Armade da se on ne imenuje trenerom momčadi zbog onog što je napravio. Ipak, prvo se predstavio.

Ne robuje sustavu

“Što se tiče sustava, igrom slučaja sam u ova dva kluba u kojima sam radio igrao u sustavu sličnom kao što igra Rijeka. Ali ne robujem sustavi ni šabloni. Bitno je da se trener prilagodi onome što ima u kadru i situaciji u kojoj se nalazi. Kao trener sam izravan, direktan u komunikaciji, pokušavam biti pošten. Naravno da nikad svih 25 igrača to neće osjećati, svi bi oni htjeli biti u prvih jedanaest. U tim trenucima je direktna komunikacija važna. Volim vrijedne i timske igrače, poštene dečke i prave borce. Ono što sam čuo, takva je ova grupa.”

Incident koji mu se zamjera

“Bilo je davno. Ja se zaista ne sjećam što sam, koju gestu napravio. Ali da ona nije bila primjerena, to sasvim sigurno. Ponavljam, ukoliko se zbog toga još uvijek netko osjeća uvrijeđeno, ja se ispričavam. Iz ove perspektive sasvim sigurno shvaćam da sam pogriješio. Pripisao bih to godinama, nezrelošću, mladosti, kako god. Na meni je da svojim radom i ponašanjem te koji na neki način u ovom startu su malo rezervirani prema meni, da im pokažem da sam ja kao osoba i stručnjak dovoljno dobar da me podrže. Da shvate da nema potrebe za tenzijama. Koncentrirat ću se na rad”, prisjetio se i ispričao, a onda odgovorio na pitanje vezano uz ciparski klub zbog čega hrvatski igrači sad imaju ondje neugodnosti.

Anorthosis

“U prvom redu to je istina, potpisao sam predugovor sa ciparskim klubom. U životu se dogode nepredviđene stvari, one koje ne ostavljaju prostora nego da se dovedeš u situaciju da se moraš ispričati. Pojednostavit ću sve. Neko vrijeme sam bio bez posla i odlučio sam da je vrijeme da počnem raditi. Pojavila se ta ponuda ciparskog kluba, ali kao što sam rekao u nogometu se stvari mijenjaju iz sekunde u sekundu. Uprava Rijeke me kontaktirala, a budući da predugovor nema istu snagu kao i ugovor nisam imao pravnih problema da ga raskinem. To sam učinio iz razloga što sam procijenio da mi je Rijeka u ovom trenutku veći izazov, ali i zbog obiteljskih razloga”, kazao je Bišćan, a što je još sve dodao pogledajte u zapisu ispod.