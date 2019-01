BIŠĆAN SASVIM ISKRENO O SITUACIJI U KOJOJ SE NALAZI: ‘Sudbina trenera u HNL-u je da se s tim nauče nositi’

To je jedna od tema s kojom sam se susreo čim sam došao u Rijeku

Trener Rijekinih nogometaša Igor Bišćan se osvrnuo na napravljeno u zimskom prijelaznom roku, ali i na mlade igrače kojima treba dati priliku u nastavku sezone. Nastavit će se ona, zanimljivo, zaostalom utakmicom 18. kola hrvatskog nogometnom prvenstvu u kojem će Rijeka na gostovanje kod Slaven Belupa.

Rijeka od dolaska Bišćana izgleda preporođeno, točnije, u nizu je od devet utakmica kroz sva natjecanja bez poraza. Još impresivnije zvuči podatak da se u tom nizu krije osam poraza i jedan remi.

‘Kako je svima, tako je i Rijeci’

Pred početak drugog dijela akcije Bišćan je za 24sata.hr odgovorio na pitanjeo aktivnostima kluba u prijelaznom roku nogometaša.

“Prijelazni rok? A kako je svima, tako je i Rijeci. Nema smisla da se s tim zamaram. Rekao sam da nam nakon odlaska Zute treba još jedan lijevi branič, zasad su vraćeni Matej Vuk i doveden Halilović. Možda se još nešto dogodi, a ako ne… Tako je, kako je. Sudbina HNL-klubova je da gube najbolje igrače, a HNL-trenera da se s tim nauče nositi. Kakav god kadar imali, nastojat ćemo s tim što imamo napraviti najviše što možemo”, trezveno je prokomentirao Bišćan te se okrenuo mladima i onome što im je činiti:

Dok nisu u glavnoj ulozi…

“To je jedna od tema s kojom sam se susreo čim sam došao u Rijeku. Na pripremama su dobivali priliku i o njima se u javnosti dosta priča. Normalno je da domaći mladi igrači zanimaju navijače no ja samo mogu ponoviti ono što sam već rekao… Bez spominjanja imena: taj prelazak iz Škole nogometa u prvu momčad je delikatan i za to treba vremena. To vrijeme treba upravo tim mladim sportašima da se na što bolji način prilagode novoj realnosti i novim zahtjevima. Dok ne dobiju naslovne role na njima je da uče od iskusnijih i svoj potencijal potvrđuju radom.”