BIŠĆAN PRED DERBI U MAKSIMIRU: Kaže da nije gledao utakmicu Dinama i Benfice, a govorio je i o Heberovom tretmanu u Beogradu

Derbi je na rasporedu u nedjelju

Prvoplasirana momčad hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo dočekat će drugoplasiranu Rijeku u derbi-utakmici 24. kola domaće lige koja je na rasporedu u nedjelju s početkom u 17:30 sati.

Dinamo u taj susret ulazi osokoljen nizom dobrih rezultata među kojima se ističe i pobjeda protiv Benfice u prvom susretu osmine finala Europske lige, a Rijeka bez poraza u posljednja četiri ogleda u domaćem nadmetanju.

Desetkovana Rijeka

Na muke po treneru Rijeke Igoru Bišćanu podjeća Novi list nižući imena ozlijeđenih igrača. Na tom su popisu Heber, Čolak, Vuk, Lončar, Escoval, Punčec, Pavelić, Raspopović i Tomečak, dok je uz nastup Gorgona još uvijek upitnik.

“Heber neće igrati. istina Heber je bio na nekim tretmanima u Beogradu, činilo se da je pomoglo, ali i dalje moramo biti oprezni s njim. Vjerujete mi, najviše bi volio da što prije vrati, ali u ovom slučaju to ne ide tako brzo. I ne možemo procijeniti kad će biti potpuno spreman. Gorgon? To ćemo vidjeti na treninzima. Nije trenirao ovaj tjedan i vidjet ćemo kakav će biti kad uđe u maksimalna opterećenja. Nitko osim Capana nije na dispoziciji od ostataka ozlijeđenih koji je trenirao i vjerojatno će biti u konkurenciji. Lončar je također ozlijeđen i vjerojatno ni on neće igrati”, citira spomenuti izvor riječi nekadašnjeg Dinamovog nogometaša, danas trenera Rijekine nogometne momčadi.

‘Da se ne bi lagali…’

Kazao je on i da nije gledao utakmicu u kojoj je hrvatski prvak svladao portugalsku Benficu, te otkrio što očekuje kako će izgledati domaći derbi:

“Mi ćemo biti momčad koja će vjerojatno veći dio utakmice biti u podređenom položaju i sukladno tome razmišljamo i o pripremi utakmice. Naglasak dajemo na defenzivnom bloku i što kvalitetnijem pokušaju izlaska. Tako da se ne bi lagali… Nisam pogledao utakmicu, ali sam pogledao one prije i još ima vremena da to napravim. Ništa neću vidjeti što nisam znao od ranije. A to znači da je Dinamo dosegao jednu razinu koju je nama ostalima jako teško pratiti.”