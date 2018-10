BIŠĆAN IMA PLAN KAKO SE UMILITI ARMADI: Napravi li ovo promijenit će mišljenje navijačke skupine koja ga ne želi

‘Moja temeljna ambicija je izvući maksimum u Rijeci’

Navijačka skupina Armada koja bodri Rijekine nogometaše ne miri se s činjenicom da je na klupu na kojoj je godinama sjedio Matjaž Kek zasjeo Igor Bišćan. Razlozi nisu stručne naravi, Bišćan je svoju trenersku karijeru započeo na dojmljiv način, razlog je grijeh iz dana kad je Bišćan bio nogometaš Dinama.

Jedan potez nakon postignutog gola Rijeci navijači mu ne mogu oprostiti iako se Bišćan u više navrata ispričao zbog svog čina i iako se on dogodio prije 20 godina.

Shvaća pogrešku

“Iz ove perspektive sasvim sigurno shvaćam da sam pogriješio. Pripisao bih to godinama, nezrelošću, mladosti, kako god”, kazao je i tijekom službenog predstavljanja u klubu ponudivši svoju ispriku još jednom.

BIŠĆAN SE PREDSTAVIO RIJECI: Kekov nasljednik otkrio kako će momčad igrati, a osvrnuo se i na Armadino protivljenje

Nedavno se ispričao opet pa za Sportske novosti nije želio ponovno vraćati priču na staro. Umjesto toga ponudio je plan kako da okrene mišljenje Armade o sebi.

Želi podršku

“Nadam se da ću kroz rad i vrijeme zaslužiti podršku svih navijača Rijeke. Na tome ću, sasvim sigurno, predano raditi u svakom trenutku”, rekao je i dodao:

“Pa kakav bih ja trener bio kad ne bih imao trofejne ciljeve. Moja temeljna ambicija je izvući maksimum u Rijeci, a u tom kontekstu je znano da ona sada ima obvezan standard borbe za vrh. Želju i nadu kako možemo ostvariti i naslov prvaka ne može mi nitko oduzeti. No, to je proces, treba vremena, znanja, zajedništva i doza sreće da se uspije. Uostalom, u Rijeci to iz svog svježeg iskustva to jako dobro znaju.”