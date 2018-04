BEUSAN SECIRAO POGREŠKE I USTVRDIO: Rijeka je oštećena u susretu protiv Hajduka

U HRT-ovoj emisiji Stadion Mateo Beusan analizirao je suđenje derbi-utakmice prošlog kola

Subotnji derbi 27. kola hrvatskog nogometnog prvenstva analizirao je tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji Stadion sudački ekspert Mateo Beusan.

“Dosta solidno je bilo suđenje Pajača. Bila je teška utakmica, jako puno kontakta, duela, simuliranja, upotrebe laktova i ruku. Lani smo mu dodijelili nagradu kao najperspektivnijem sucu i postao je međunarodni. Ima potencijala, ali neke stvari mora promijeniti”, kazao je Beusan i okrenuo se analizi spornih situacija.



Igrala se 27. minuta kada je već javno opomenuti Ismaili napravio prekršaj nad Pavičićem.

Namjeran prekršaj

“Jasno je da je ovo namjeran prekršaj, ako sagledamo užu situaciju imamo dva naspram jedan igrača Rijeke, to je obećavajuća situacija. A ako sagledamo širu situaciju imamo tri crvena protiv dva bijela. Igrač ima žuti karton i jasno je da je ovo prekršaj za drugi žuti karton. Rijeka je ovdje oštećena. Ako ne želiš dati igraču karton nemaš što trčati prema igraču, to je jako loš govor tijela. Cijeli stadion je očekivao da će dobiti karton, igrači Rijeke očekivali su karton, a ti dođeš do njega i ne daš karton.”

Situaciju iz 55. minute u kojoj je Acosty tražio kazneni udarac objasnio je riječima da prema snimci nije bilo kontakta i njegov je sud bio da to nije bilo za kazneni udarac, dok je dosuđeni jedanaesterac za Hajduk ovako prokomentirao:

“Prekršaj za kazneni udarac jest, a opomenu igrač nije trebao dobiti jer ako igrač ide na loptu i dosudi se kazneni udarac nema opomene. Nema ni zaleđa, jer se vidi po crti da je igrač u najmanju ruku u liniji.”