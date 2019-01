BAKA I DALJE TVRDI ISTO: ‘Hajduku nedostaje čovjek kao što je Mamić, skidam mu kapu na tome što je sportski donio Dinamu’

‘Mamić bi dao krv svoju da Dinamo uspije’

Legendarni Hajdukov nogometaš Blaž Slišković prisjetio se u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju dana kad je dolazio u splitski klub, a osvrnuo se i na aktualne trenutke kluba s Poljuda.

“Svi iz velike četvorke su me tražili. Nisu me interesirali Zvezda i Partizan, a Dinamo mi nije davao garanciju da ću tamo biti sretan. Džajić iz Zvezde mi je obećavao vilu na Dedinju i devedeset utakmica za reprezentaciju. Govorio je: ‘Makar bio najlošiji, bit ćeš standardan’. Moj pokojni otac Vlado bio je navijač Dinama, ‘vukao’ na tu stranu. Pokojni striko je govorio: ‘U Split!’ Bio je veliki prijatelj s pokojnim Ivićem, skupa su završavali trenersku školu.”

‘Samo repovi u Hajduku’

“Znao sam da će me splitska publika odmah prihvatiti, svaki moj potez znala je nagraditi pljeskom još i dok sam bio igrač Veleža. To je presudilo”, priča Blaž Slišković dodajući da se ondje osjećao ‘kao dio kluba, ali i grada. Bio sam domaći, a stranac. U Splitu sam proveo pet najljepših godina. Europa, mlad, pun love, žena sa mnom, došlo dijete. Kud ćeš bolje.’

Čovjek koji i danas uživa status legende u Splitu, što zbog igračke karijere, što zbog trenerske, podsjetio je potom na jednu svoju izjavu.

“Bio sam gost kod Stankovića. Kad me pitao za Mamića rekao sam prvo ja sam navijač i volim Hajduk, a ovo je moje mišljenje. A to je da Hajduku fali čovjek kao Mamić, da svim srcem bude uz klub. Nauštrb i grešaka, a on ih je napravio sto. Ali on bi dao krv svoju da Dinamo uspije. Takav čovjek još se nije pojavio u Hajduku. Mijenjale su se uprave od samostalnosti, ali nitko ništa značajno nije napravio. Samo ostaju repovi.”

Hajdukova pozicija ne nestvarna

“Neću uopće ulaziti u to što ima problema sa sudom, govorim čisto sa sportskog aspekta. Skidam kapu na tome što je sportski donio Dinamu.”

Pogled na ljestvicu hrvatskog prvenstva reći će da Hajduk trenutačno drži šestu poziciju. Legendarnog Baku to boli.

“To je nestvarno, pored ovih klubova, ne umanjujući ničiju kvalitetu. Ne mogu reći da kod svake bivše Uprave nije postojala želja. Međutim, da toliko promaše u transferima, trenerima, organizaciji kluba, pogonu… Više je problem u stručnim stvarima. Moraš imati stručne ljude da bi ti netko doveo kvalitetnog sportskog direktora.”

“Nemam ništa protiv Oreščanina. Neka dobije priliku. Ali smijenili su Vulića, što je odluka koja se ne donosi preko noći. Morao si imati rješenje, a ne dovesti neiskusnog trenera da vadi kestenje iz vatre. Nije dovoljna samo volja, busati se u prsa da voliš Hajduk. Ajmo nešto napraviti. Ne može smetati Mamić, Dinamo, Rijeka… Prvo riješite u svom dvorištu što ne valja. Onda tek možeš okrivit nekog drugog, ukazivati na pogreške koji mogu ugroziti tvoje dvorište. Prvo treba poći od sebe.”

Ogroman gubitak

Na podsjetnik da je Hajduk od 2005., a upravo je tada Slišković bio trener Hajduka, nema naslova legenda Poljuda kaže:

“Predugo. To govori da su Dinamo, Rijeka radili kvalitetnije. Mnoge stvari su loše napravljene, od odabira struke, do ljudi za transfere. Ne smijete od pet igrača koje dovedete fulati u trojici. Nisu to igrači od deset tisuća eura, nego od četiristo tisuća koji su prodefilirali. To je ogroman gubitak.”