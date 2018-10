ARMADA PONOVNO OKRENULA PALAC DOLJE BIŠĆANU: ‘I dalje stojimo iza onog što smo rekli, protivimo se izboru’

Čim je službeno potvrđeno da Igor Bišćan preuzima klupu Rijeke, javila se Armada i rekla – ne

Istog dana kad je iz Rijeke stigla potvrda da otišlog Matjaža Keka na klupi mijenja Igor Bišćan navijačka skupina koja prati klub ustala je na noge i poručila da se s izborom ne slaže. Zamjeraju se bivšeg nogometašu Dinama neki potezi iz karijere, Armada to ne prašta i njihov se stav ne mijenja.

Odlučno ‘ne’

Potvrdio je to gostujući u emisiji Pod stijenama Kantride predsjednik Armade Dejan Božić.

“Mi smo svoje mišljenje iznijeli, klub se o tome nije očitovao, Bišćan je i dalje trener. Tome se i dalje protivimo, protivimo se i pomoćnom treneru Renatu Pilipoviću i smatramo da bi se u nekim stvarima trebalo konzultirati navijače, da svi zajedno idemo prema istom cilju i da se ne događaju ovakve stvari. Četiri-pet godina je bila ona krilatica ‘Zajedno smo Rijeka’ i stav Armade je da nam trener ne bude Bišćan, a pomoćnik Pilipović.”

“Bišćanova gestikulacija je samo jedan od njegovih grijeha. I mi i on znamo da ih je bilo više, dečko je u više navrata konstantno omalovažavao klub Rijeku i njene navijače i svojim postupcima i ponašanjem u više navrata to dao do znanja.”

Bišćan je odmah po dolasku u klub suočen sa stavom navijača i tom se prilikom ispričao za grijeh iz mladosti. Ispriku je potom u više navrata ponovio, no…

Račun stigao na naplatu

“Normalno da isprika nije upalila. Računi dolaze na naplatu. Ne ide to tako, barem ne kod nas tvrđih navijača. Znači, ako sam nešto napravio za to i odgovaram i snosim posljedice kad-tad.”

“Umjesto da se vodi ka smirivanju situacije, dolazak Pilipovića je dolijevanje ulja na vatru. Situacija se uzburkala, a sljedeći dani će pokazati što će se po tom pitanju dogoditi. Armada će uvijek biti uz momčad, a vrijeme će pokazati hoće li navijati”, poručio je Božić.