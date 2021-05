Franko Andrijašević kakvog još niste vidjeli

Prošlog tjedna razgovarali smo s Frankom Andrijaševićem (29), a danas vam donosimo drugi dio intervjua u kojem razgovaramo s legendom Rijeke također o svemu, ne samo o nogometu. Od toga pomaže li suprugi Marini u kući, što najviše voli jesti, je li više meso ili riba tip, pa do toga je li ikad sanjao da će se proslaviti kao igrač Rijeke i perioda u Dinamu, u koji je došao iz Hajduka. Franko na kraju sezone, nakon što se još odigra tri kola u HNL-u, odlazi iz Rijeke u koju je došao na posudbu iz Genta, te će u potragu za novim klubom jer u Gentu nova garnitura ima neke svoje planove u kojima on nije. Tako barem trenutno stvari stoje.

‘Pomažem supruzi, nije sramota oprat suđe, usisati koji put’

Sin legende Hajduka Stipe Andrijaševića (ukupno 11 godina u Hajduku, 310 utakmica za Hajduk, 62 postignuta zgoditka) bez dlake na jeziku odgovarao je na sva naša pitanja.

NET.HR: Pomažete li supruzi Marini u kućanstvu, perete suđe?

ANDRIJAŠEVIĆ: Naravno, zašto ne. Nije to sramota uopće doći, oprat suđe, usisati koji put… Dapače, nije ni njoj lako, bez obzira što ona nije profesionalni nogometaš, ali je profesionalna domaćica. Sigurno da što god treba uskočim, iako ona većinom sve te poslove obavlja i radi. Uskočim koliko mogu, fino se nadopunjujemo.

NET.HR: Kuhate li?

ANDRIJAŠEVIĆ: Pa znam neka jela napraviti, nije sad to ništa spektakularno i naprimjer, kad se dogodi period kad supruga mora ići zbog djece i sebe dolje u Split na tjedan-dva dana, ne idem samo po restoranima, dapače, znam sebi par stvari doma napraviti, skuhati, tako da nije problem.

NET.HR: Omiljeno jelo?

ANDRIJAŠEVIĆ: Ima dosta omiljenih jela, teško mi je sad izdvojiti.

NET.HR: Jeste li više meso ili riba tip?

ANDRIJAŠEVIĆ: Za meso.

NET.HR: Kao svaki pravi Dalmatinac…

ANDRIJAŠEVIĆ: Haha, da da, ljudi uvijek kad me upoznaju nekako a ti si više za ribu, ti si Dalmatinac, ali nije ja sam više za meso. Tako da bi moje omiljeno jelo, ili jedno od bila teletina s krumpirima ispod peke, to bih izdvojio u TOP 3. Što se tiče hrane, mogu stvarno sve jesti. Čak me i zezaju na račun toga da mogu puno pojesti, što se toga tiče tu nemam problema, svugdje bi se snašao.

‘Prije sam igrao i zadnjeg veznog i nekakvu osmicu, ali pozicija desetke nekako mi najviše odgovara’

NET.HR: Kad bi vas netko pitao jeste li vi iz Splita ili Solina, što bi mu rekli?

ANDRIJAŠEVIĆ: Kad bi me Splićanin pitao onda iz Solina, kad bi me van negdje ljudi pitali, rekao bih iz Splita. Tko će sad objašnjavati, dosta njih ne zna gdje je Solin. Onda kad kažeš Solin pa gdje je to, pa dok objasniš, tako dalje i ono, zavisi tko pita.

NET.HR: Na kojoj poziciji najviše volite igrati?

ANDRIJAŠEVIĆ: Na polušpici. Prije sam igrao i zadnjeg veznog i nekakvu osmicu, ali pozicija desetke nekako mi najviše odgovara, tu sam nekako najbolji, kad imam tu slobodu to mi odgovara. Tako da je to ta pozicija.

‘Od samog mog početka, prvog dolaska u Rijeku osjetio sam pozitivnu vibru i atmosferu’

NET.HR: Jeste li ikad sanjali da ćete biti legenda Rijeke?

ANDRIJAŠEVIĆ: Pa ne, cijeli svoj život nekako kao dijete maštaš o tome kako igraš za Hajduk, pogotovo što su moji svi hajdukovci, zamišljao si, maštao milijun puta o nekakvim trenucima, scenama kako ti nešto ostvaruješ s Hajdukom, zabijaš pobjednički gol, nešto, pridonosiš golovima, asistencijama, trofej… U 16., 17., 18. godini, dokle god nisam otišao u Dinamo, to je bio neki moj dječački san. Međutim, Bog je htio da se to dogodi na drugom mjestu u drugom klubu, na drugačiji način. Prije nego što sam došao prvi put u Rijeku nikad nisam ni zamišljao da bi mogao igrati u Rijeci, mislio sam ono Hajduk, pa se dogodio Dinamo i to je to. Nisam mislio da ću otići i u treći veliki klub u Hrvatskoj. Međutim, to se dogodilo. Od samog mog početka, prvog dolaska u Rijeku osjetio sam jednu pozitivnu vibru i atmosferu među igračima te sezone, kao i među navijačima. Jednostavno, ne znam, te sezone kad sam prvi put došao u Rijeku i čitava ta sezona, sve se poklopilo, sve ono što sam zamišljao da ću s Hajdukom napraviti, dogodilo se u Rijeci. Život piše čudne priče, pa je tako i moju napisao.

‘Bez obzira na sve, meni je u Dinamu stvarno bilo dobro’

NET.HR: Period u Dinamu, što se dogodilo?

ANDRIJAŠEVIĆ: Bez obzira na sve, meni je u Dinamu stvarno bilo dobro. U prvih pola godine kad sam došao uglavnom sam bio na klupi, međutim tada su bili Brozović, Antolić, Ademi koji je i dan danas u momčadi. Momci su igrali odlično, osjećam se dobro. Dobivao sam minute koje sam dobivao, pokušavao sam na što bolji način to odraditi. Mislim da sam čak imao i dobru statistiku, dobro sam igrao za to nešto malo što sam odigrao. No, kako sam bio još mlad jednostavno sam htio što više igrati. Zvao me trener Ivković u Lokomotivu da dođem, da ću igrati, dao mi je tu minutažu koju sam htio. Meni je bilo zgodno to jer sam bio tu u Zagrebu, te sam odradio tih godinu i pol tamo. Nakon toga, mislio sam da je došlo moje vrijeme da se ponovno dokažem u Dinamu. Mislio sam da sam sazrio, da jednostavno je došlo moje vrijeme. Međutim, tadašnji trener Cico Kranjčar imao je drugačije zamisli, nije me vidio u prvih 20 igrača, morao sam tražiti dalje novi izazov, novi klub. Na kraju se tu pojavila Rijeka, bio je tu jedan klub iz Izraela, međutim tada sam taman dobio prvo dijete, nekako mi se baš nije išlo u Izrael, te sam se na kraju odlučio za Rijeku. Pun pogodak.

NET.HR: Najveći uspjeh u vašoj karijeri?

ANDRIJAŠEVIĆ: Gledajte, ima dosta međutim ja bih definitivno izdvojio dvostruku krunu s Rijekom u sezoni 2017./2018., to je nešto što ću cijeli život nositi sa sobom. Smatram da sam dugi niz godina bio pod povećalom, nekako sam imao osjećaj da me se više kritizira nego hvali, mislim ne patim od tih stvari ali kad te netko stalno kritizira, a znaš da to nije baš tako, da ti ipak posjeduješ nešto, neki kvalitet, nešto da možeš ostvariti, to trebaš i dokazati. Bogu hvala, dogodila se ta Rijeka te sezone i sve mi se ostvarilo, ta dvostruka kruna… Osvojio sam par trofeja i sigurno da takvo što ne bi bilo moguće bez ovoga kluba i navijača, suigrača, trenera, ma svih… Najviše zbog toga gajim tako velike osjećaje prema Rijeci. Stoga, kad pogledam, kad napravim neki rezime svega, onda bi kazao kako mi je najveći uspjeh ta dvostruka kruna i sve što mi se te sezone događalo, to je kruna moje karijere.

‘Idem na misu koliko uspijem, dnevno molim krunice, imamo tu jednu grupu gdje nas je spojio jedan svećenik’

NET.HR: Jeste li religiozni?

ANDRIJAŠEVIĆ: Da, jesam.

NET.HR: Idete li svaku nedjelju na misu?

ANDRIJAŠEVIĆ: Idem koliko uspijem, dnevno molim krunice, imamo tu jednu grupu gdje nas je spojio jedan svećenik, pa molim krunicu Božanskog milosrđa i tako, trudim se i u tom dijelu biti što bolji, grešnik sam kao i svi drugi, međutim truditi m se popraviti i biti bolji i u tom dijelu. Nije lagano, čovjek i tu ući dok je živ. Vidjet ćemo hoću li se i po pitanju vjere ostvariti do kraja.

NET.HR: Koju glazbu slušate?

ANDRIJAŠEVIĆ: Iskreno sve, nemam neku određenu muziku, zaista volim sve što mi se u određenom trenutku sluša. Ima tu svega, teško mi je nešto izdvojiti. Volim i narodnu ako je dobra, neki techno ako je dobra tako da ono, u principu slušam sve.

NET.HR: Cajke?

ANDRIJAŠEVIĆ: Pa ne volim baš ono klasične cajke, one gdje puno zavijaju kako ja volim reći ali ono, najbitnije je u svemu tome muzika. Ako mi se svidi ta muzika u pozadini i tako dalje, imam osjećaj da su riječi manje bitni. Volim tu muziku, ako me sad i neka narodna pogodi s muzikom onda zašto ne.

‘Što sam odigrao s Hrvatskom, odigrao sam’

NET.HR: Hrvatska reprezentacija, što se dogodilo, koliko ste daleko od nje?

ANDRIJAŠEVIĆ: Iskreno, daleko sam od hrvatske reprezentacije. Na pragu sam 30., unazad par godina uopće nisam bio pozivan, u pravom momentu za biti pozvan nisam toliko često bio pozivan, mogu to slobodno sad reći i sve i jednostavno, nakon one epizode u Gentu gdje sam i tamo bio pao u drugi i treći plan, teško je i bilo za očekivati da će se nešto okrenuti. Vratio sam se ovdje u Rijeku, ponovno sam oživio, udahnuo, međutim, iskreno mislim da, što sam s reprezentacijom Hrvatske odigrao odigrao sam. Igrao sam u mlađim uzrastima, u A selekciji nisam nažalost puno. Međutim, odigrao sam neke, imam i gol pa barem nešto.