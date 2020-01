HLADAN TUŠ I NOVI ZAOKRET U SLUČAJU OLMA? Opet mu propao transfer – ‘Da, meni su to iz kluba odlučno demantirali’

Dinamo zaista nema baš sreće s prodajom Olma

Čini se kako ćemo opet gledati sličan scenarij kao onaj s Barcelonom. I da, nažalost, Dinamo zaista nema baš sreće s prodajom Olma. Vijest o prelasku mladog Španjolca u redove AC Milana proširila se u srijedu u svega nekoliko sati gotovo cijelom regijom. Pojedini mediji tvrdili su kako će Olmo za 30 milijuna eura preći u redove “rossonera” već ove zime, međutim stvari možda nisu baš takve kakvima se čine.

Već sljedećega dana, to jest danas, ugledni novinar specijalijziran za transfere, Gianluca Di Marzio, tvrdi kako od tog posla nema ništa. Di Marzio je inače vrlo dobro obavješten i gotovo uvijek pouzdan izvor, a sada veli kako su mu iz Milana demantirali da su slali ikakve ponude za Olma.

Ništa od Milana

“Hrvatski mediji pišu da je Milan poslao ponudu za Olma, ali meni su iz kluba to odlučno demantirali. Međutim, to ne znači da Milan ne želi Olma. Upravo suprotno, Boban ga jako cijeni, ali mislim da Milan neće njega pokušati dovesti sada, u zimskom prijelaznom roku, nego u ljetnom”, tvrdi Di Marzio.

Dinamo je, ako je vjerovati Talijanu, opet na početku priče s Olmom. Podsjetimo, mladi Španjolac ima ugovor još godinu i pol dana i jednom kada uđe u posljednju godinu ugovora, a to je već ovoga ljeta, cijena će mu drastično pasti. S druge strane Olmo stavlja Dinamo u podosta nepovoljan položaj jer ne želi produžiti ugovor s njima, a to na koncu znači da Dinamo, ako želi zaraditi tih 30-40 milijuna eura, mora Olma prodati isključivo ove zime. Zainteresiranih s konkretnim ponudama očito nema, a tko zna hoće li ih biti do kraja prijelaznog roka, koji, usput rečeno traje još dva tjedna.