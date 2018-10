HIT TRENER KOJI JE PRODRMAO HNL ZA NET.HR: ‘Ne osvrćem se na te i takve priče, njih će uvijek biti. Uspjeli smo poremetiti planove najboljima’

Razgovarali smo s trenerom Lokomotive Goranom Tomićem

Strateg Lokomotive Goran Tomić (41) hit je trener prve hrvatske nogometne lige. Nakon što su lokosi u nedjelju u Kranjčevićevoj pobijedili Hajduk 2-0 zabivši dva gola iz dva protunapada, u zagrebačkim nogometnim kuloarima, sportskim tiskovinama i u HRT-ovoj emisiji “Stadion”, priča se, čita i gleda o čovjeku koji je prodrmao HNL.

“Sve se ostvarilo što smo i očekivali. Bio je ovo idealan scenarij za nas. Poveli smo, a nakon toga prepustili inicijativu Hajduku koji je imao tu dominaciju. Međutim, u drugom poluvremenu smo još više zatvorili utakmicu, defenzivnije zaigrali, uveli defenzivnog veznog i čekali priliku iz kontre. Ona je došla i nakon toga smo priveli utakmicu kraju. Zrelo smo odigrali dvoboj, htio bih čestitati svojim igračima”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Goran Tomić i nastavio:

Zaigrali u sustavu 4-1-4-1

“Dogovor je bio da budemo strpljivi, da poštujemo zamisli, da ne žurimo, utakmica traje devedeset minuta. Šanse smo imali. Bili smo strpljivi i šanse su došle. Pametno smo i zrelo odigrali. Što se tiče sustava u kojem smo zaigrali 4-1-4-1, mi se prilagođavamo ovisno o protivniku. Koristimo tu različitu varijantu u fazi napada. U nekim bi igrali s tri nazada. Protiv bijelih smo se odlučili sa Ivanušecom i Uzunijem kao dvojicom ofenzivnih veznih.

Pogodili smo, jako smo dobro izgledali. Veseli me da su moji igrali napravili sve što sam od njih očekivao. Znate, nekako se provuče teza kad mi pobijedimo da druga momčad igra jako loše. Mi već u kontinuitetu igramo jako dobro. Hajduk smo dobro neutralizirali. Imaju jako dobre igrače prema naprijed, ali moji igrači su odradili dobar posao u fazi obrane. U napadu, pak, imamo dobru tranziciju. Više je bilo do nas nego, kako drugi kažu, loše igre Hajduka. “.

Trećeplasirana momčad lige

Uvjerljivo slavlje protiv, ruku na srce loših bijelih, nije slučajnost, kao što nije slučajnost niti to što je Lokomotiva trenutno treća momčad ljestvice, s 22 osvojena boda, bodom manje od drugoplasoranog Osijeka i pet od prvoplasiranog Dinama…

Od travnja ove godine, Lokomotiva igra sjajno, crna je mačka svim pretendentima za vrh prvoligaškog društva. Tomić je Lokomotivu preuzeo krajem prošle godine i od nje učinio nezaustavljiv “vlak” u lovu na bodove…

“Prvih dva, tri mjeseca trebalo je da sve to ‘legne’, da se momčad prilagodi meni i ja njoj. Tako da smo na početku mučili, imali smo remije i poraze i kad smo odigrali tu prvu pravu utakmicu kod kuće, sve se otvorilo. Prilagodili smo se sustavu koji je najbolji za nas 4-4-2 s Radonjićem i Krstanovićem u napadu. To je bilo izvanredno, ušli smo tako u novu sezonu, došlo je ponovno do male promjene sustava, došli su novi igrači, sve se uklopilo. Trebalo je vremena da sve moje ideje momčad prihvati. To je sukus svega”, ističe Tomić.

Pozitivni niz koji je probudio Lokomotivu

Dobre igre započele su uzimanjem boda Osijeku, nastavile se u 29. kolu protiv Slaven Belupa (5-2), svladali su Rudeš u gostima 2-1, u susretu u kojem su igrali s igračem manje. Odigrali su lokosi nulu s Istrom 1961., u 32. kolu pobijedili Osijek u Gradskom vrtu 1-0, u 33. iznenadili Rijeku na svom terenu (1-0).

Najzvučnija pobjeda u prošloj sezoni došla je u 34. kolu kad je Lokomotiva šokirala Dinamo u Kranjčevićevoj 3-1 i tako modrima pokvarili proslavu naslova prvaka, a tadašnjeg trenera Nikolu Jurčevića lagano usmjerila prema izlaznim vratima kluba.

Pobjede protiv Intera u sljedećem kolu, nad Cibalijom u posljednjem, 36. prošle ligaške sezone, te nastavak dobrih partija i u pripremama bile su svojevrsno upozorenje kako se priča s Kajzerice nastavlja i u tekućoj sezoni, koju je Lokomotiva otvorila s četiri gola u mreži Intera (4-0), nastavila krađom boda Hajduku na Poljudu (1-1), minimalnom pobjedom protiv Rudeša (1-0), slavljem na Aldo Drosini protiv Istre 2-1…

Izgubili od Dinama i Osijeka, ali…

Poraz je došao protiv Dinama u 5. kolu na Maksimiru 1-0, kao i u 6. protiv Osijeka u gostima 2-1. “Mini kriza” prekinuta je peticom u mreži Slavena u Koprivnici (5-2), da bi u sljedećem, 8. kolu 22. rujna bodove otkinuli Rijeci na svom stadionu (2-0).

Goricu su u Velikoj Gorici počastili s tri gola u mreži (3-0). Kiks koji se, kako bi Tomić kazao, nije trebao dogoditi bio je u Zaprešiću protiv Intera u prošlom kolu 2-1, ali trijumfom nad Hajdukom vratili su se lokosi na pobjednički kolosijek…

Dinamova filijala? Ne zamaram se time’

“To se nastavilo sad, da. Krenili smo u jedan niz koji je nastavljen i kroz pripreme. Bez obzira što smo izgubili 4, 5 igrača iz prvih 11. Ciljano smo se pojačali, nastavili smo u istom ritmu tako da izgledamo dobro i trebamo samo tako nastaviti. Nećemo gledati prema Dinamu i Osijeku, nama je cilj ostati u vrhu. Idemo utakmicu za utakmicom, sljedeća je protiv Rudeša i Istre. Moramo u tim dvobojima u kojima smo favoriti to i bodovno potvrditi.

Takve utakmice su najteže i njih moramo dobiti ako mislimo ostati na vrhu. Ambicija prije sezona je bila da nastojimo ući i poremetit taj ustaljeni raspored četiri naše najbolje momčadi, poremetiti njihove planove, prodrmati ligu i držati se nekakve promocije naših mladih igrača. To su ciljevi Lokomotive, jedan i drugi cilj za sad dobro ostvarujemo. Dobro igramo. Hajduk nam je bio crna mačka.

Dugo ih nismo pobijedili. Sad jesmo, tako da smo zaokružili sve te pobijede protiv naših najboljih momčadi ove sezone”, govori nam Tomić i na naše pitanje o tome kako Lokomotiva glasi ili, kako je Lokomotiva glasila, za Dinamovu filijalu, u potpunosti nam se otvara i govori:

“Ma samo pogledajte rezultate protiv Dinama i Hajduka ove godine, ili protiv Rijeke i ostalih klubova, najmanje bodova smo uzeli protiv Hajduka. Jedini način na koji to možeš napraviti je da pobijeđuješ svakog tko ti dođe. Ne osvrćem se na takve stvari, niti se puno zamaram. Radim svoj posao najbolje što mogu. Priča će uvijek biti i to me pretjerano ne zanima”, zaključio je Goran Tomić.