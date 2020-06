HIT TRENER KOJI JE PRODRMAO HNL IZ TEMELJA ZA NET.HR OTKRIO TAJNU USPJEHA: ‘Upravo je to plod svega što se sad događa’

‘Skupila se jedna dobra ekipa, jako karakterna, i to je plod svega ovoga’

Nije Goran Tomić pretjerao kad je sinoć rekao kako je drugo poluvrijeme Lokomotive u Kranjčevićevoj protiv Hajduka (3:2) bilo – fantazija. Bijeli su odigrali dobru utakmicu, ali su na kraju ipak izgubili. Imali su vodstvo 2:0, zicere za 3:0, ali sve to nije bilo dovoljno protiv lokosa koji su pokazali razigranost, maštovitost i jedan fighterski duh.

[VIDEO] POTRESI NA POLJUDU: Kapetan Hajduka otkrio poražavajuću istinu o Bijelima; ‘Pojedinci bi se trebali zapitati za koji klub igraju’

Hajduk u nastavku posustao

Hajduk je u nastavku utakmice posustao, kao da je ostao bez snage i Lokomotiva je zasluženo okrenula utakmicu, na način da je motorički pojela, pregazila majstora s mora. Šokantno za Hajduk, ali i to je samo još jedan dokaz da na Poljudu nešto ipak ne štima. Koliko god Igor Tudor bio “skroz u poslu”, 24 sata unutra…

DALMACIJA BIJESNA NAKON NOVOG POSRTANJA HAJDUKA: Navijači poludjeli; ‘Užas, sramota, ovo nije više za gledati’

Dan nakon velike pobjede za Lokomotivu kojom su skočili na drugu poziciju prvoligaške ljestvice s 53 boda, trener Goran Tomić bio je sretan. Javio nam se kako bi nam prokomentirao jednu od najvećih pobjeda od kad je na klupi momčadi s Kajzerice…

“Tajna je u velikom zajedništvu, u atmosferi koja vlada među tim momcima i općenito u klubu. To je jedna takva pozitiva koja se iz svlačionice prenaša na travnjak, preljeva se… Skupila se jedna dobra ekipa, jako karakterna, i to je plod svega ovoga”, kazao nam je trener Lokomotive Goran Tomić i dodao:

“Drugo poluvrijeme je bilo naše najbolje poluvrijeme ove sezone, no ne bi to rekao za čitavu utakmicu. Generalno, ako baš gledamo čitavu utakmicu, bilo je odličnih naših predstava u ovoj sezoni. Međutim, ako gledamo poluvrijeme, rekao bi da je to bilo najbolje ikada”.

‘Hajduk je bio bolji u prvom poluvremenu. Bijeli su rano zabili, to nas je presjeklo’

Tomić je dobro skautirao Hajduk i analizirao igru Igora Tudora, te pripremio momčad…

“Hajduk je bio bolji u prvom poluvremenu. Bijeli su rano zabili, to nas je presjeklo. Jednostavno, nakon toga smo ulazili iz greške u grešku. Baš nas je poremetilo, izgubili smo na pasu, dodavanju… Bio je to šok za nas. Otišli su na 2:0 i oni su imali priliku mirno privesti utakmicu kraju. I onda smo u najboljem trenutku zabili gol za 1:2, Kolinger je zabio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. I onda je došlo to drugo poluvrijeme koje je bilo priča za sebe. Izdvojio bih dvije situacije. Taj gol u sudačkoj nadoknadi i kad Jairo u drugom poluvremenu nije izašao na teren. Te dvije situacije su bile jako bitne”.

Dvije velike pobjede unutar devet dana

U devet dana Tomićeva Lokomotiva vezala je dvije pobjede protiv velikana, Dinama i Hajduka. A između njih remizirala je protiv Rijeke na Rujevici u jednoj sjajnoj utakmici (2:2)…

“Tako je. Dobar je osjećaj, ali nije prvi put da ih pobijeđujemo. No, prvi je put da smo unutar sedam dana pobijedili i Plave i Bijele. Dobivali smo mi njih u prošlosti, ali poseban je osjećaj kad ih dobijete u sedam dana. Fantastičan osjećaj. Možeš jedino biti ponosan na svoje igrače i sebe, na obavljen posao”, zaključio je Goran Tomić kome Europa nije daleko.