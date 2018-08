HIGUAIN OTKRIO ZAŠTO JE ODABRAO MILAN ISPRED CHELSEAJA: ‘Imam ogromno poštovanje prema Sarriju, ali…’

Talijanski klubovi završavaju svoje aktivnosti na tržnici igrača uoči nove sezone

Argentinski napadač Gonzalo Higuain zamijenio je dres crno-bijeli dres Juventusa sa crno-crvenim Milana, nakon dvije sezone u Torinu. Argentinac je trenutno na posudbi, ali Milan ima mogućnost otkupa ugovora ukoliko Higuain zadovolji u svojoj prvoj sezoni.

#Milan@G_Higuain: "La stima per Sarri è grandissima, ma l'unica persona che mi voleva al #Chelsea era lui. Qui invece mi hanno voluto TUTTI, ed è stata la cosa più bella che può sentire un giocatore. Sentire che ti vogliono veramente.." — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) August 3, 2018

Međutim, prije nego je potpisao za Milan, za Higuainove usluge bio je jako zainteresiran i engleski klub Chelsea, kojega trenutno vodi Maurizio Sarri. Talijanski trener već je trenirao Higuaina, dok je ovaj bio u Napoliju, te je veliki obožavatelj Argentinca. Higuain je, nakon potpisa za Milan, objasnio zašto je ipak odabrao ostati u Serie A.

“Imam ogromno poštovanje prema Sarriju, ali on je bio jedina osoba koja me htjela u Chelseaju. Ovdje su me svi htjeli i to je najljepša stvar koju igrač može osjetiti. Osjećaj da te svi žele”, pojasnio je Higuain.