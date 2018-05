HERR OTTO ZA NET.HR: ‘U Dinamu samo gledaju kako koga prodati i zaraditi. Strašno je i tragedija to što (ne)rade u klubu. Razočaran sam’

Porazgovarali smo s Ottom Barićem, bivšim izbornik Austrije i Hrvatske, te bivšim trenerom Dinama, o aktualnostima oko zagrebačkog kluba

Dinamo je prvak HNL-a u sezoni na izmaku. Ali, kao da nije. Nakon jučerašnjeg poraza od Rudeša u pretposljednjem, 35. kolu HNL-a, Nikola Jurčević nije spavao mirno. Trener Dinama niže negativne rezultate, sve se više klupskih struktura u Maksimiru okreće protiv njega, a u medijima se pojavila informacija kako je Dinamo na vrućoj liniji s Nenadom Bjelicom koji se posljednjih dana s obitelji odmara u Klagenfurtu…

Bjelica se spominje kao Jurčićeva zamjena

Bjelica se kao novi trener spominjao i prije dva mjeseca. Sad je dobio otkaz u poljskom Lechu iz Poznana i odmah je u fokusu čelnika zagrebačkog kluba. Isto tako, u Maksimiru smatraju kako je upitno može li Jurčević u ovakvom izdanju momčad odvesti do pobjede u finalu Kupa protiv Hajduka.

U Dinamu nikad nisu imali strpljenja za trenere, osim kad je na klupi bio Zoran Mamić. Aktualni trener hrvatskog prvaka u prvih je deset prvenstvenih utakmica skupio tek 14 bodova.

Dinamo nakon trijumfa na Poljudu protiv Hajduka nije dobio niti jednu utakmicu, izgubio ih je tri, i to od Rijeke, Lokomotive i Rudeša, te samo uzeo bod Slaven Belupu. Premalo za bilo koga, a kamoli za Dinamo. Rekli bi smo totalna katastrofa…

‘Dinamo nema jasnu viziju kako napraviti momčad’

“Taj problem već dugo stanuje u Maksimirskoj 128. Radi se o tome da Dinamo nema jasnu viziju kako napraviti momčad. Evo, u posljednjih dva mjeseca stalno po novinama, općenito u medijima, gledam i čitam o tome tko ide iz kluba, a kako neprovjereni stranci u klub dolaze kao njihova zamjena. Oni će sad opet rasprodati sve dobro što imaju, Sosa, Benković, Soudani, da sad ne nabrajam. No, u Maksimiru moraju znati kako oni moraju stvarati momčad”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Herr Otto Barić, bivši izbornik Austrije i Hrvatske, te bivši trener Dinama u dva navrata, prvo u sezoni 1979./1980., a nakon toga i u sezoni 1996./1997.

Barić je u svom drugom jednogodišnjem mandatu na klupi zagrebačkog kluba osvojio dvostruku krunu. Stoga, jako je Her Otto kritičan prema Dinamu i ljudima koji vode klub…

“Oni nikad ne stvaraju momčad. Znate, bio sam stvarno dugo trener, ali morate znati da je moj svaki predsjednik u klubu htio da mi svaku utakmicu na domaćem terenu imamo 20 000 gledatelja. Znači, za to moramo imati jaku momčad. A ne ovaj Dinamo. On igra utakmicu za titulu, uzima prvenstvo, a u tim trenucima ga prati svega tristotinjak ljudi. To je nevjerojatno… pa di je tu politika u klubu?! Nije tu stvar u treneru, druge su neke stvari u pitanju, tu je stvar u tome da se treba napraviti momčad. Prije dva mjeseca, kad je dolazio Jurčević, govorio sam ‘pazite, čuvajte trenera’. Jer, ako Jurčević dobije otkaz, isto to će se dogoditi i sljedećem treneru. To ne ide tako, to ne ide tako”, jasno je dao do znanja Otto Barić i osvrnuo se na Nenada Bjelicu:

‘Nisam protiv nikoga, ali sam protiv takvog načina rada kakav je u Dinamu’

“Jurčević je bio moj igrač, izvanredan je čovjek, bio je i izvanredan igrač. Upravo sam ga ja odveo u Austriju. Ma smiješno je da u klubu uopće i razmišljaju da ga smjene, a mijenjaju ga s nekim tko je dan, dva prije dobio otkaz. Nisam protiv nikoga, ali sam protiv takvog načina rada kakav je u Dinamu. Tako ne može prosperirati klub, ne može. Razočaran sam. Nemam nikakvu volju ići gledati Dinamove utakmice. Pazite, u Dinamu se samo vrti oko toga kako će se koji igrač prodati. O ničem drugom”.

Bivši hrvatski nogometaš, sad sukomentator HTV-a Joško Jeličić, je prema dobrom starom običaju u ponedjeljak navečer prokomentirao zbivanja u hrvatskom nogometu, a posebno se dotaknuo Dinama i Zdravka Mamića:

Jeličić je kazao kako u Dinamu nema kontinuiteta rada i struke, selekcije igrača i planiranja nekoliko sezona unaprijed. Prema njemu, najbolji pokazatelj toga jest “činjenica da predsjednik Barišić nakon mjesec dana od imenovanja Nikole Jurčevića priča o nepovjerenju treneru”…

‘Razočaran sam ljudima koji vode klub, onima koji očito ne vide u koji smjer klub ide’

“Zdravko Mamić bira struku, a o nogometnoj igri zna onoliko koliko sam ja davno zaboravio. Nek se on drži onoga što radi dobro tj. izvoza jer mu je uvoz katastrofalan. Možete zamisliti kakva atmosfera vlada, prostora za regeneraciju je jako malo, ja želim da Dinamo bude ono što je nekad bio – organizacija s kojom su se identificirali svi navijači, ponos Zagrepčana, ali i svih Hrvata”.

Jeličićev komentar dosta je na tragu ovog što Herr Otto priča…

“U klubu nema vizije. Kad uspoređujem klubove u kojima sam ja bio, a bili smo dobri, srednje europske kvalitete, igrali jake utakmice, svaki predsjednik mi je bio kao otac. Ja taj odnos ne vidim u Dinamu. I zato ne mogu ići naprijed. Pa gdje su ti ljudi koji zapravo vole Dinamo? Ne mogu ga ja voljeti ako Dinamo ne radi ništa prema tome da bi imalo 20 000 gledatelja na stadionu. To je veliki njihov minus, razočaran sam. Žao mi je to sam na neki način želio pomoći Dinamu, čak i s kritikama. Poručio sam im u razgovorima za medije da čuvaju trenera. Razočaran sam ljudima koji vode klub, onima koji očito ne vide u koji smjer klub ide. Samo za primjer, da sam mlađi, da dobijem ponudu da vodim Dinamo, ne bih prihvatio taj posao. Mene su svagdje pitali gdje sam radio ‘Otto, koga trebate?’ A ne Otto, koga trebamo prodati?’ Oni već sad računaju kako će imati 40 milijuna na računu kad prodaju najbolje. Oni ne stvaraju momčad. Tragedija je da ljude ne zanima Dinamo. Evo, ujutro sam imao nekog posla u gradu, sreo sam nekih desetak ljudi, vjerujte mi da nitko ne razgovara o tome da je Dinamo u nedjelju postao prvak, da je jučer protiv Rudeša u stvari na terenu bio novi prvak Hrvatske. Nikoga to više ne zanima. Ova momčad već tri, četiri tjedna, nije pobijedila. To nema veze s trenerom. Od te momčadi koja ne pobjeđuje, najbolji igrači odlaze, a koga se kupuje? Nekakve nogometaše iz Gvineje ili Nigerije?! Ako je netko od njih tako dobar, budite bez brige da će ići u vrhunski klub, neće doći u Dinamo. U Zagrebu, u Maksimiru, prodaju igrače iz prve klase, a na njihovo mjesto dovode igrače druge klase. Odnosno, prodaju se igrači koji jednog dana mogu biti europska prva klasa. Ma strašno”, zaključio je Otto Barić.