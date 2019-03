Hajdukova zastava na Luzu u Lisabonu

Kao što se i očekivalo, zastava Hajduka osvanula je u četvrtak na “Estadio da Luzu” tijekom uzvratnog susreta osmine finala Europske lige na kojem se okupilo oko 30-ak tisuća navijača, među kojima je i oko 1200 navijača Dinama.

Na tribini na kojoj su smješteni No Name Boysi, Benficini najvjerniji navijači, postavljena je zastava Hajduka, Dinamovog velikog rivala jer Torcida i No Name Boysi gaje prijateljske, možemo kazati i bratske odnose. Neki od njih prišli su što su bliže mogli BBB-ima i onda uz podizanje srednjeg prsta mahali zastavom Torcide. Zaštitari su im brzo prišli i natjerali ih da spreme zastavu, kako ne bi došlo do sukoba.

Odmah je stigao odgovor Boysa u obliku gromoglasnog navijanja, zagrmilo je Luzom:

“Dinamo, Dinamo, znaj da mi te volimo, mi smo uz tebe, znaj da nema predaje”.

