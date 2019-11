HAJDUKOVAC ‘OPLEO’ PO PETKOVIĆU NAKON UTAKMICE: ‘Nije ništa napredovao otkad je došao, mrzim igrati protiv njega’

Priznao je Simić da ne voli igrati protiv svog prijatelja

U derbiju 16. kola Prve HNL u Zagrebu su nogometaši Dinama i Hajduka igrali 1:1.

Najveći derbi hrvatskog nogometa na Maksimiru okončan je bez pobjednika, pa je prednost Zagrepčana na ljestvici ostala četiri boda. Dinamo u utorak na San Siru čeka presudni dvoboj Lige prvaka, a prvak je poveo iz jedne od nekoliko dobrih prilika u prvom dijelu, dok je Hajduk izjednačio iz penala, što je bio jedini udarac Splićana u okvir vrata na cijelom dvoboju.

Pogledaj fotogaleriju

Bio je to i dvoboj dvojice dobrih prijatelja. Stefan Simić s jedne strane i Bruno Petković s druge. Dvojac se poznaje još iz dana kad su igrali u Italiji, a stoper hajduka ima samo lijepe riječi za svog današnjeg rivala.

BURIĆ OTKRIO ZAŠTO JE HAJDUK IZGLEDAO LOŠE NA POČETKU I PRIZNAO: ‘Ne znam ni sam kako ću riješiti taj problem’

‘Mrzim igrati protiv njega’

“Koliko je napredovao u odnosu na Italiju? Nije napredovao, on je uvijek bio ovakav, fantastičan igrač i to sada dolazi na vidjelo. Nije imao takvu sreću, ovdje je našao pravi klub i prostor i svima to sad izgleda kao nešto novo”, rekao je Simić nakon utakmice za 24sata.

Priznao je Simić da ne voli igrati protiv svog prijatelja.

“Jučer smo se dopisivali, mrzim igrati protiv njega. Nadam se da je ovo bio naš zadnji derbi i da će otići na zimu te pokazati gdje su mu granice”, zaključio je stoper Hajduka.