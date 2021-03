HAJDUK USRED NAPETE ZAVRŠNICE U PRVOJ HNL OBAVLJA TRANSFER: Poljud napušta velika, ali već dugo neželjena, zvijezda

Nije htio produžiti ugovor s klubom i odstranjen je u drugu momčad

Iako je prijelazni rok na gotovo cijelom europskom nogometnom tržištu već odavno gotov, u Švedskoj on ipak traje sve do 31. ožujka. Zašto je to nama bitno? Pa zbog toga što bi Hajduk mogao obaviti posao s jednim švedskim velikanom.

Naime, planira se prodaja Libanonca Bassela Jradija, dojučerašnje zvijezde kluba koja je zimus preseljena u B momčad. Jradi, kao i Mijo Caktaš, nije htio produžiti ugovor s klubom i odstranjen je u drugu momčad, ali uskoro bi, ranije od očekivanog, mogao napustiti klub.

Švedski mediji tvrde da će Jradi završiti u tamošnjem AIK-u do kraja mjeseca, a u njemu vide veliko pojačanje. AIK je prošlu sezonu završio na devetom mjestu i sada se žele pojačati. Spomenimo kako Jradi ima iskustva u skandinavskom nogometu jer ranije je igrao u norveškom Stromsgodsetu.