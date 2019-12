HAJDUK SE UOZBILJIO: Sprema li se Dinamu crni scenarij? Potez koji su Majstori s mora upravo povukli možda je i najbolji u novijoj povijesti

Hajduku, činjenica je, treba remont, a za to treba vremena, a vremena u HNL-u nikada nema

Hajduk se uozbiljio. Prije svega mjesec dana činilo se kako ćemo po tko zna koji put doživjeti onaj neslavni “hajdučki scenarij” – oproštaj od Europe prije Velike Gospe, gubitak prvenstva negdje u listopadu studenom i smjena barem jednog ili dvojice trenera.

Svo troje se, praktički, ostvarilo, odmah u prvom kolu Europa lige Hajduk je ispao do malteške Gzire United, odmah nakon toga otkaz je dobio Siniša Oreščanin, a kako je sezone odmicala, iako su dobro startali, Splićani su zaredali nešto loših utakmica i na koncu kaskaju za vodećim Dinamom 13 bodova, ali utješno je što su drugoplasirani.

Međutim, kako je polusezona odmicala igra Hajduka je deteriorirala, kako zbog podosta otrovne atmosfere koja je okruživala klub, tako i zbog sve pogubljenijeg Damira Burića. Hajduk je napravio ono što uvijek napravi kada navijači pritisnu, kada počnu stizati ozbiljne prijetnje s tribina i ulica, smijenio je trenera, odnosno zamijenio cijelu nižehijerarhijsku garnituru.

Dobar ‘headhunting’

E sada. Ranije je Hajduk požare gasio čašom vode, odnosno, takozvanim “expendablesima”, trenerima koji im posluže kao “bypass” dok ne dođe netko tko bi, kao, mogao napraviti nešto više i ozbiljnije s momčadi. Ovaj put su se isprsili i, valjda, dobro “headhuntali” operativce jer stigli su Mario Stanić kao savjetnik, Ivan Kepčija kao sportski direktor i na kraju Igor Tudor kao trener.

Za Marija Stanića nema tko nije čuo, ipak je to legendarni brončani Vatrenih iz Francuske 1998. godine i nekadašnja zvijezda Chelseaja, Parme i Dinama. No, on se posljednjih godina uglavnom bavio pisanjem svojeg bloga, kao i radom u BMG nogometnoj agenciji zajedno s Borisom Živkobićem i Goranom Vlaovićem, iz koje je morao istupiti zbog posla u Hajduku.

Tko je Kepčija?

Stanić je odmah ukazao najveće povjerenje Ivanu Kepčiji, no mnogi se pitaju tko je taj mladoliki i pomalo misteriozni tip. Pa ovako, Kepčija je rođen 9. svibnja 1982. u Puli, diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te kineziologiju na Saint Mary’s College of California.

U SAD-u je radio kao nogometni trener te tehnički direktor nogometnog kluba San Ramon. Trenersku karijeru započeo je 2004. godine kao trener u omladinskoj školi Jadrana iz Poreča. Godinu dana poslije otišao je u SAD na školovanje gdje je boravio do 2014. godine. I tu počinje njegov profesionalni uzlet. Tri je godine bio zamjenik voditelja Akademija Dinama, Romea Jozaka, koji je u tadašnje vrijeme bio desna ruka Zdravku Mamiću i kao Dinamov djelatnik i kao tehnički direktor HNS-a, a paralelno je Kepčija obnašao dužnost pomoćnika tadašnjeg trenera U-19 reprezentacije Hrvatske, Ferde Milina.

Nakon što se Jozak razišao s Mamićem i napustio sve svoje funkcije u klubu i Savezu, Kepčija ubrzo napušta Dinamo i seli u Poljsku gdje nalazi posao u Legiji iz Varšave. Nedugo nakon toga Romeo Jozak dolazi za njim i to kao trener, a kako se u tom poslu nije baš najbolje snašao, Kepčija ga mijenja Deanom Klafurićem koji im donosi naslov u prvenstvu i kupu.

Poslije uspješne epizode u Poljskoj, Kepčija je neko vrijeme bio bez posla, a Jozak je preselio u Kuvajt. No, mladi Puljanin nije tratio vrijeme već je uspio ostvariti suradnju s Real Madridom gdje već neko vrijeme predaje u njihovoj školi. Riječ je o programu “Master en Direccion en Futbol”, koji zajedno održavaju Real i Universidad Europea, a na kojem se stvaraju novi treneri Kraljevskog kluba. Kepčija je po svome dolasku u Madrid zahvalio Luki Modriću na pomoći.

Ono što je sigurno, Kepčija može puno toga donijeti Hajduku, može iskoristiti znanja stečena u Dinamu, HNS-u, Poljskoj, Real Madridu, a za hrvatske prilike to je sasvim kvalitetan životopis.

Povratak Tudora

Posljednji djelić renesansnog trija stiže nam baš iz kolijevke renesanse, Italije. Kao što se i pretpostavljalo, Stanić i Kepčija doveli su Igora Tudora, bespogovorno jednog od najboljih hrvatskih stratega i bivšeg trenera Udinesea i Galatasaraya. Tudor je konačno raskinuo robovlasnički ugovor s Udineseom i sada se može u potpunosti posvetiti izgradnji novog Hajduka, zbog čega je i doveden.

Da ova postojeća ekipa s Poljuda posjeduje opasno oružje dokazao je još Siniša Oreščanin prošle sezone, a na Tudoru je sada da “upgradea” Hajduk. Prvenstveno svježom krvi, a tu se već spominje ponajbolji krilni napadač Prve HNL, Kristijan Lovrić iz Gorice, no, ono što se od Tudora prije svega očekuje jest uspostava sustava i jasne filozofije. Eto, čak je već najavio kako će odmah početi s primjenom svoje 3-5-2 formacije, a što će s njom i kako, vidjet ćemo…

Napad na Dinamo?

Tudor je pragmatik, vrlo dobar analitičar i pronicljiv taktičar, a jedino što ga može sputavati u njegovu poslu jest njegov temperament, a vjerujte uskoro će doći u iskušenje barem kada je u pitanu Torcida.

Hajduku, činjenica je, treba remont, a za to treba vremena, a vremena u HNL-u nikada nema. Tudor, dakle, odmah upada u žrvanj i morat će se snalaziti kako zna, a do sada je već dovoljno puta dokazao svoju sposobnost pa stoga nemamo razloga sumnjati.

No, može li se u ovom trenutku govoriti o ugrozi Dinamova prvog mjesta? Hajduk će, ma gotovo sto posto, biti bolji u nastavku sezone, dok s druge strane Dinamu prijeti egzodus već ove zime, zbog ispadanja iz elitnih europskih natjecanja. Dinamo je svemirski brod naspram ostalih klubova Prve HNL, uz svo poštovanje, ali opet dogodi li se Dinamu gubitak ključnih igrača, a Nenadu Bjelici će ipak biti potrebno neko vrijeme da pokrpa nastale rupe i afirmira pokojeg igrača, Hajduk će moći ili bolje rečeno, morat će, iskoristiti baš svaku slabost Dinama kako bi uhvatio priključak i zaprijetio im.

Zna li gdje je došao?

Rano je još bacati ikakva predviđanja, ali dojma smo kako je Hajduk ovaj put napravio odličan posao s kadroviranjem, možda i najbolji u novijoj povijesti. Trojac još nije niti počeo raditi, a već su počeli inzistirati na smislenom i kvalitetnom pojačanju, Kristijanu Lovriću, što je vrlo pohvalno. Pohvalan je i stav Igora Tudora, odnosno, gard jer imati samo stav u Hajduku može biti opasno, važno je i postaviti se te nedozvoliti trećoj strani mješanje u posao.

Tudor je odmah naglasio da to neće trpjeti, ali opet svjestan je on itekako gdje dolazi i kakav ga pakao čeka. Sve se to najbolje vidi iz njegovih izjava sa prve pressice.

“Mislim da je situacija u Hajduku teža nego kad sam prvi put bio, ne financijski, nego u psihološkom stanju ljudi oko kluba. Nakon što ne osvojiš ništa nekoliko godina pritisak raste, ima i struja okolo. Ovaj je za Oreščanina, ovaj za Kopića, ovaj za Vulića… Nemojmo gubiti snagu na to. Ako ne uspijemo dignuti Hajduka, sami ćemo otići. Znam da nije to lako, već osam godina se traži strpljenje, ali takva je situacija. Jedan dio htio bi da ovdje dođe netko drugi. Ma, da dođe i Mourinho, vjerojatno bi bio predefenzivan, a Guardiola bi bio previše tika-taka. Ni oni ne bi valjali. Hajduk je klub u kojem je uvijek teško raditi, ali ja ne tražim alibi. Došao sam napraviti nešto dobro. Momčad baš i ne poznajem, u zadnje vrijeme pogledao sam nekoliko utakmica, ali slabo je to. Samo tražimo podršku, otac mi se smijao kada mi je rekao da dolazim u Hajduk, mislio je da ga zezam. Poslije me pitao jesam li ozbiljan”, govorio je vrlo iskreno Tudor.

Na ovo Tudorovo se nema više što dodati. Ako će se držati svog posla i ako mu misli neće okupirati Torcida, odnosno katkada oprečni stavovi vodstva kluba, onda bi se Hajduku doista mogla smiješiti neka vedrija budućnost. No, opet, nije da nismo već situacija u kojoj se Hajduk počinje sređivati, a onda domino-efektnom sve počne urušavati. Ali, ‘ajde, reći ćemo još ovaj put živi bili pa vidjeli…