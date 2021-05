HAJDUK RAZVALIO GORICU NA POLJUDU I NASTAVIO BORBU ZA EUROPU: Vušković i Biuk zabili fantastične pogotke

Utakmica je bila riješena već u prvom poluvremenu, nakon kojeg je Hajduk vodio 4:0

U posljednjem susretu 34. kola Prve HNL Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu sa 4:0 ostavši u igri za plasman u Europu. Golove za splitski sastav zabili su Mario Vušković (13′), Alexander Kačaniklić (16′), Marko Livaja (23′-11m) i Stipe Biuk (39′).

Hajduku je trebala pobjeda kako bi ostao u igri za Europu, dok je Gorici i bod bio dovoljan da sigurno iza sebe ostavi Hajduk na kraju prvenstva, a u slučaju pobjede i matematički bi osigurala treće mjesto na tablici i plasman u 2. pretkolo Konferencijske lige.

Međutim, Hajduk je sjajnom predstavom deklasirao goste i produžio nadu da će se iduće sezone na Poljudu igrati europske utakmice. Splićani su furiozno ušli u susret i već nakon 23 minute vodili su 3:0, a nakon tek nešto više od pola sata bilo je 4:0.

Pogledaj fotogaleriju

Biuk oduševio, Hajduk dominirao

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Marija Vuškovića iz slobodnjaka od stative. Bio je to jako precizan i snažan udarac koji je Banić mogao pratiti samo pogledom. Samo tri minute kasnije Stipe Biuk je sjajno uposlio Kačaniklića koji je zabio za 2:0.

U 19. minuti Marko Livaja je uzdramo vratnicu, a tri minute kasnije zabio je za 3:0 realiziravši kazneni udarac.

Možda i najbolje poluvrijeme Hajduka ove sezone u 39. minuti je okrunio mladi Biuk koji je nakon sjajnog prodora sa nekih 12,13 metara preciznim udarcem pogodio suprotni kut. U drugom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja i Hajduk je mirno sačuvao vodstvo pored nemoćne Gorice.

Na ljestvici vodi stari – novi prvak Dinamo sa 79 bodova, Osijek je drugi sa 71 bodom, Gorica na trećem mjestu ima 59 bodova, Rijeka je četvrta sa 55 bodova, a Hajduk na petoj poziciji ima 54 boda.

Šibenik na šestom mjestu ima 35 bodova, Slaven je sedmi sa 31 bodom, Lokomotiva ima 30, Varaždin 28, a Istra 26 bodova.

Hajduk – Gorica 4:0

HAJDUK: Kalinić; Todorović, Vušković, Dimitrov, Čolina, Fossati, Jurić, Kačaniklić, Biuk, Livaja, Umut

GORICA: Banić; Muhammed, Jovičić, Steenvoorden, Moro, Hamad, Špikić, Babec, Krizmanić, Nimeli, Matar;

Kraj utakmice.

90′ Na samom kraju poništen je autogol Gorice. Moro je pogodio vlastitu mrežu, ali bilo je prije toga zaleđe i to će biti sve za danas.

80‘ Nije baš nešto zabavno ovo drugo poluvrijeme kad je sve već riješeno u prvom. Ne proživljava baš najbolje ove trenutke Siniša Oreščanin koji se danas prvi put nakon Gzire vratio na Poljud. Pogledajte njegove reakcije u galeriji:

Pogledaj fotogaleriju

70‘ Za Goricu izlaze Steenvoorden i Hamad, a ulaze Lovrić i Pršir. Kod Hajduka ulaze Jakoliš i Diamantakos umjesto Biuka i Umuta.

67‘ Još nismo vidjeli udarac u okvir gola u drugom dijelu, eto koliko je dinamična trenutno utakmica na Poljudu.

57‘ Strijelac Kačaniklić je izašao iz igre za Hajduk, ušao je Jairo.

52‘ Miran ulazak obje momčadi u drugo poluvrijeme. Gorica izgleda kao da je potpisala kapitulaciju na Poljudu.

46‘ Počelo je drugo poluvrijeme. Kod Gorice su ušli Dvorneković i Doka, a izašli su Nimely i Muhammed.

Kraj prvog poluvremena.

39′ Novi pogodak Hajduka, i to kakav. Stipe Biuk uspio je kod aut-linije okrenuti Muhammeda, ući u kazneni prostor i zavući loptu u dalji kut Banićeve mreže. Sjajan pogodak Biuka koji nastavlja impresionirati.

30‘ Hajduk pritišće još, kao da im nisu dosta ova tri pogotka. Stipe Biuk radi dar-mar svojim driblinzima i jasno je zašto se ovog dečka označava kao veliku nadu Hajduka.

23′ Novi pogodak za Hajduk. Livaja je iznudio kazneni udarac, a onda ga sam precizno izveo. Hajduk igra svoje najbolje poluvrijeme ove sezone.

20‘ Ne stignemo tikati brzo koliko Hajduk niže šanse. Livaja je imao mat-situaciju, ali pogodio je stativu. Moglo je lako biti 3:0 na Poljudu.

16′ Novi pogodak Hajduka! Kačaniklić je zabio i to je 2:0 za Splićane. Biuk je ispremiješao obranu Gorice i dao loptu za Kačaniklića koji je sjajno pogodio za povećanje vodstva Hajduka.

13′ Vušković pogađa iz slobodnog udarca za 1:0! Stoper Hajduka savršeno je pucao s 20 metara i lopta je ušla u gol od stative. Banić je tu loptu mogao samo pogledom ispratiti, bio je to izuzetno snažan i precizan udarac.

10‘ Dobar je tempo utakmice, zasad gledamo dvije podjednake momčadi na terenu u Splitu.

5‘ Odmah na početku Hajduk je pretrpio velik udarac. Kristijan Dimitrov napustio je igru zbog ozljede, a ulazi mladi Vicko Ševelj. hajdukova obrana ionako je desetkovana, a sad je Tramezzani ostao još bez Dimitrova.

1′ Počela je utakmica na Poljudu.

19:10 – Stigli su nam i sastavi obiju momčadi. Siniša Oreščanin ostavio je najboljeg igrača Gorice Kristijana Lovrića na klupi jer se tek vratio nakon ozljede, no ne sumnjamo da ćemo ga vidjeti večeras u akciji protiv Hajduka.

18:00 – Nogometaši splitskog Hajduka u srijedu od 20:10 igraju utakmicu 34. kola HNL-a protiv Gorice. Hajduk se bori za Europu s Rijekom, želi to četvrto mjesto, a Gorica je ove sezone više puta pokazala Splićanima da su opasan rival i bolja momčad. U dosadašnje tri međusobne utakmice, odigrane u aktualnoj sezoni, Gorica je pobijedila s 2:1 na domaćem terenu i s 4:2 na Poljudu, a treći susret u Velikoj Gorici završio je remijem 1:1.

Trener Hajduka Paolo Tramezzani u ovom susretu sigurno neće moći računati na Stefana Simića koji je u Varaždinu dobio treći žuti karton i mora pauzirati jednu utakmicu.

Pred novinare u Splitu je sjeo Tramezzani, te najavio utakmicu.

“Mislim da je u redu pohvaliti momke za sve ono što su napravili. Sezona je bila duga i vrlo teška. Ja sam tu oko četiri mjeseca i mi u kontinuitetu lovimo, lovimo, lovimo i lovimo”, rekao je Tramezzani, a zatim je dodao:

“Sezona je duga i naporna, a otkako sam stalno nešto lovimo. Sada smo spremni i znamo što trebamo raditi na travnjaku. Jasno je kako će krajnji ishod prvenstveno ovisiti o nama. Odigrali smo puno utakmica u kratkom periodu što je igračima čak i draže od učestalog treniranja, to je razumljivo. Dobro smo pripremljeni, znamo što nam je raditi i na što moramo pripaziti u ovom susretu. Svjesni smo da rezultat može biti poraz, remi ili pobjeda, ali uvjeren sam da će krajnji ishod uglavnom ovisiti o nama. Mi smo ti koji imamo veliku priliku koju treba iskoristiti i znam da ćemo sutra biti jako dobri. Vidim koliko željno igrači iščekuju ovaj susret i jedva čekaju početak i prvi sučev zvižduk.”

Povratak Lovrića

Kod Gorice utakmicu će zbog žutih kartona propustiti Junior, ali vraća se Babec i nakon nešto više od mjesec dana, treneru će na raspolaganju ponovno biti Kristijan Lovrić.

“Vratio sam se nakon lakše ozlijede, osjećam se odlično, lijepo je ponovno biti među svojim suigračima. Drago mi je što se vraćam na teren, želim pomoći ekipi do kraja da izborimo Europu i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Bilo mi je jako teško gledati utakmice preko ekrana, bez da mogu pomoći, ali dečki su odradili odličan posao, na početku je možda bilo neke treme, no kasnije su se sjajno posložili”, rekao je uoči utakmce Lovrić i dodao:

“Pred nama su još tri utakmice u kojima moramo dati svoj maksimum. Sve ono što smo do sada pokazali, sada moramo pokazati još i više da bi uspjeli doći do Europe što nam je cilj od početka sezone. Želimo zadržati treće mjesto do kraja.”

Oglasio se i trener Gorice Siniša Oreščanin, nekadašnji trener Hajduka.

“Hajduk igra dobro proljeće, spletom okolnosti su promijenili formaciju i mislim da su ofenzivnije bolji. Međutim, imaju i oni svojih problema, stvari koje moraju biti bolje i koje ćemo mi probati iskoristiti. Hajduk je na Poljudu uvijek Hajduk, no mi se bavimo sobom i idemo na pobjedu. Nadamo se da ćemo uspjeti prezentirati na terenu sve što smo zamislili i da će nam to donijeti ono što želimo.”

Utakmicu Hajduka i Gorice pratite uživo u tekstualnom prijenosu od 20:10 na portalu Net.hr