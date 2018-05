HAJDUK RASPISAO NATJEČAJ: Evo koje uvjete mora zadovoljiti novi predsjednik splitskog prvoligaša

Tko će biti novi šef u Hajduku?

Nadzorni odbor Hajduka je na subotnjoj 208. sjednici donio odluku o izboru predsjednika uprave kroz proces javnog natječaja i selekcijski proces, korištenjem vanjske agencije specijalizirane za traženje i selekciju visokostručnih kadrova, angažirane od strane Društva, donosi splitski prvoligaš na službenim stranicama kluba.

Sve uvjete natječaja možete pronaći OVDJE, a među mnogim uvjetima za Predjsednika Uprave Društva stoji da – osobe koje se prijavljuju trebaju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj, pet godina iskustva na sličnim pozicijama, znanje engleskoga i mnoge druge…



Podsjetimo, Hajduk je s Ivanom Kosom prije nekoliko tjedana dogovorio sporazumni raskid ugovor, a na fuknciji će biti do izbora novog predsjednika.

“NO je utvrdio kako predsjednik Uprave, gospodin Ivan Kos nije prekršio zakon, ali je drugačijim tretiranjem sudaca, noćnim izlascima ovlaštenih djelatnika kluba sa sucima prekršio temljne vrijednosti kluba. Pregledom svih dostupnih činjenica, NO je utvrdio kako sucima nikada nije davan novac, niti se tražilo ikakvo pogodovanje. Temeljem navedenog, NO Hajduka dogovorio je sporazumni raskid suradnje, s predsjednikom Uprave, gospodinom Ivanom Kosom, koji će nastaviti obnašati svoju dužnost do imenovanja novog predsjednika Uprave”, napisao je tada Nadzorni odbor.